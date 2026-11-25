Componentele pentru avioanele F-35, evaluate la aproximativ 85 de milioane de dolari, fuseseră raportate pierdute în perioada 2018–2022. Un nou audit arată că situația lor era încă neclară în martie 2026.

Pentagonul Foto: Shutterstock

Departamentul american al Apărării nu reușise, până în martie 2026, să clarifice ce s-a întâmplat cu peste un milion de componente pentru avioanele de luptă F-35, evaluate la aproximativ 85 de milioane de dolari. Informațiile apar într-un raport al Oficiului pentru Responsabilitate Guvernamentală al SUA (GAO), potrivit Focus Online.

Pierderile fuseseră înregistrate de unul dintre principalii contractori ai programului între mai 2018 și octombrie 2022 și semnalate de auditori în 2023. Noua verificare arată că evidențele incomplete ale depozitelor administrate de contractori nu permiteau nici stabilirea eventualelor suprapuneri între piesele raportate ulterior ca pierdute și cele deja declarate dispărute.

Stocuri de 31 de miliarde de dolari, greu de urmărit

Pentagonul deține aproximativ 26 de milioane de componente pentru F-35, în valoare de 31 de miliarde de dolari. Acestea sunt distribuite în peste 700 de unități de depozitare, întreținere și reparații din întreaga lume. Din 2020, programul a cheltuit cel puțin 17 milioane de dolari pentru inventariere, fără să elimine deficiențele identificate.

Auditul semnalează separat aproximativ 17.000 de componente, evaluate la 1,3 miliarde de dolari, care nu figurau corect în sistem ca fiind în reparații sau mentenanță în martie 2026. Această problemă de evidență nu înseamnă că piesele au dispărut fizic.

Sistemul logistic nu este actualizat în timp real și nu are conexiuni directe cu sistemele principalilor contractori, Lockheed Martin și Pratt & Whitney. Astfel, transferul unei piese sau trimiterea ei la reparații poate să nu apară imediat în evidențele Pentagonului.

Probleme și cu disponibilitatea avioanelor

O evaluare anterioară arată că proporția timpului în care un F-35 putea executa cel puțin o misiune a scăzut de la 67% în anul fiscal 2021 la 44% în 2025. Indicatorul privind capacitatea de a îndeplini toate tipurile de misiuni a coborât de la 38% la 25%. Lipsa pieselor de schimb și dificultățile de mentenanță se numără printre cauzele identificate.

Departamentul american al Apărării a acceptat recomandările GAO și pregătește proceduri noi de gestionare a componentelor, instruirea personalului și clarificarea responsabilităților. Auditorii avertizează însă că monitorizarea pieselor va rămâne dificilă fără integrarea sistemelor informatice ale contractorilor și verificări eficiente ale calității datelor.