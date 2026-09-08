Un italian riscă o amendă usturătoare sau chiar o pedeapsă cu închisoarea după ce în bagajul său a fost găsit, pe aeroportul Caselle din Torino, capul uscat al unui crocodil aflat în pericol de dispariție.

Capul crocodilului era ascuns în bagajul unui pasager Foto: Guardia di Finanza

Bărbatul ajunsese pe aeroportul din orașul din nordul Italiei cu un zbor din Miami, cu escală la Istanbul, a anunțat unitatea din Torino a Poliției Financiare italiene, potrivit The Guardian.

Capul reptilei fusese învelit în hârtie maro, în încercarea de a-l ascunde de controalele de securitate și de cele vamale, au precizat autoritățile.

Acesta a fost confiscat rapid de autoritățile de frontieră, iar pasagerul, care se întorcea, potrivit informațiilor disponibile, dintr-o vacanță, a fost plasat sub investigație pentru presupusul trafic al unui exemplar aparținând unei specii protejate.

Crocodilii sunt protejați în baza Convenției de la Washington, un acord internațional semnat în 1973 pentru protejarea plantelor și animalelor aflate pe cale de dispariție de riscurile comerțului internațional.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o amendă cuprinsă între 20.000 și 200.000 de euro sau o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la un an.

Poliția a precizat că operațiunea desfășurată la Torino face parte dintr-o acțiune mai amplă a autorităților italiene împotriva comerțului ilegal cu animale sălbatice. „Obiectul a fost confiscat deoarece fusese importat fără certificatul sau licența necesară”, au transmis polițiștii.

Foto: Guardia di Finanza

Italia este un important punct de tranzit pentru comerțul ilegal cu animale exotice, o mare parte a acestuia având legături cu criminalitatea organizată.

Într-un raport publicat la începutul acestui an, filiala italiană a organizației WWF a precizat că animale precum „țestoasele, păsările ornamentale, reptilele tropicale și chiar primatele de mici dimensiuni sunt comercializate ilegal prin intermediul platformelor online și al schimburilor transfrontaliere”. În 2025, autoritățile au confiscat în Sicilia un cimpanzeu ținut ilegal, potrivit raportului.

Cu toate acestea, obiecte precum capetele uscate de crocodil sunt cumpărate uneori de turiști drept suveniruri, fără ca aceștia să știe că este ilegal să le aducă în țările lor. Anul trecut, un canadian a fost arestat pe aeroportul din Delhi după ce în bagajul său a fost găsit capul unui crocodil cumpărat în Thailanda.