Schimbare majoră la frontieră: ANAF monitorizează electronic țigările și alcoolul aduse de români din UE

ANAF și Autoritatea Vamală Română au stabilit perioadele în care cantitățile de produse din tutun și băuturi alcoolice transportate dintr-un alt stat UE se cumulează, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial pe 6 august.

Potrivit Ordinului nr. 1.613/956/2026, publicat în Monitorul Oficial, cantitățile transportate de aceeași persoană sunt urmărite pe o perioadă de 40 de zile pentru cele din tutun și de un an pentru băuturile alcoolice, fără a putea depăși limitele prevăzute de Codul fiscal.

Ordinul prevede și înființarea unui registru electronic în care ANAF și Autoritatea Vamală Română vor înregistra transporturile de produse accizabile aduse în România de persoane fizice pentru consum propriu.

Constatările vor fi consemnate într-o fișă, semnată de autorități și de persoana care deține produsele.

Chiar dacă aceasta refuză să semneze, transportul va fi înregistrat. La cerere, persoana poate primi o copie electronică a fișei în termen de șapte zile. Autoritățile vor folosi aceste informații pentru a verifica dacă transporturile au caracter ocazional și sunt destinate consumului propriu.

Mediafax scrie că, potrivit Codului fiscal, limitele sunt de 800 de țigarete (40 de pachete), 400 de țigări cu o greutate de cel mult 3 grame fiecare, 200 de țigări de foi și 1 kilogram de tutun de fumat.

În cazul alcoolului, limitele sunt de 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vin (maximum 60 de litri de vin spumos) și 110 litri de bere.

Cantitățile maxime prevăzute de lege existau deja, însă schimbarea adusă acum de ANAF și Autoritatea Vamală Română este că acestea sunt raportate la anumite perioade, nu doar la cantitatea găsită asupra unei persoane la un singur transport.

Regulile au la bază OUG nr. 68/2025, care a introdus condiția ca achizițiile pentru consum propriu să aibă un caracter „ocazional”, fără transporturi repetate și sistematice.

Noul ordin stabilește concret aceste perioade: 40 de zile pentru produsele din tutun și un an pentru băuturile alcoolice.

Potrivit Profit.ro, depășirea limitelor în condițiile în care transportul nu mai este considerat pentru uz propriu poate duce la amenzi între 20.000 și 100.000 de lei și confiscarea produselor accizabile.