 CCR: Sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți” din legea ANI e contrară dreptului la viaţă privată | adevarul.ro
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CCR: Sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți” din legea ANI e contrară dreptului la viaţă privată

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Curtea Constituțională a decis, luni, că sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” din legea ANI, care face referire la obligația partenerilor de viață ai demnitarilor de a depune declarație de avere, este contrară cerințelor de calitate a legii și dreptului la viață privată și imprecisă prin conținutul său.

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit Curții Constituționale, sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” este „contrară cerințelor de calitate a legii și dreptului la viață privată, prevăzute de art.1 alin.(5) și art.26 din Constituție”.

Curtea Constituțională explică faptul că formularea folosită în lege nu este suficient de clară pentru a putea produce efecte juridice.

„Sintagma «persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți» este imprecisă prin conținutul său normativ”, transmite CCR.

Judecătorii constituționali mai precizează că legiuitorul nu poate impune obligații juridice unor persoane aflate în relații care nu sunt recunoscute juridic de stat.

„Totodată, legiuitorul nu poate atașa obligații juridice în privința persoanelor care au relații personale nerecunoscute juridic de stat”, se arată în comunicatul Curții.

Prevederea introdusă în lege viza, între altele, persoanele aflate în relații de tip concubinaj cu demnitari sau persoane care ocupă funcții publice, în contextul obligațiilor privind declarațiile de avere și interese.

Curtea Constituțională a declarat neconstituționale și alte prevederi din legea analizată.

CCR arată că „publicarea declarațiilor de interese financiare ale persoanelor care dețin funcții/demnități publice, precum și ale soților/soțiilor acestora pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate contravine Deciziei Curții Constituționale nr.297/2025”.

Prin Decizia nr. 297/2025, Curtea a stabilit că asemenea măsuri aduc atingere dreptului la viață privată.

Ce a mai decis Curtea Constituțională

În același comunicat, CCR precizează că a constatat, cu majoritate de voturi, că alte dispoziții ale legii sunt neconstituționale, în timp ce prevederile tranzitorii referitoare la aplicarea în timp a regimului sancționator pentru conflictele de interese și incompatibilități au fost declarate constituționale în raport cu criticile formulate.

Curtea a apreciat că „reglementarea măsurilor de sancționare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului”, iar aplicarea în timp a acestora, prin normele tranzitorii adoptate, respectă prevederile constituționale.

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