SURSE Simina Tănăsescu nu mai este raportor pe Legea ANI. Decizia vine după controversata întâlnire cu Bolojan

Președintele CCR, Simina Tănăsescu, a desemnat un alt judecător raportor în dosarul privind legea ANI, în urma controverselor legate de întâlnirea sa cu premierul interimar Ilie Bolojan, la biroul președintelui Senatului, care au dus la reacții critice, atât din sistemul de justiție dar și din politică, potrivit unor surse din CCR.

Simina Tănăsescu nu mai este raportor în cazul legii ANI, care se judecă luni la Curtea Constituțională.

Potrivit unor surse din CCR, în exercitarea atribuțiilor de președinte al Curții, Tănăsescu a desemnat un alt judecător raportor în cauză, care depune astăzi concluzii suplimentare, scrie News.

Premierul Ilie Bolojan, care se află la Oradea, a avut, luni, prima reacție în ceea ce privește întâlnirea cu președintele CCR, Simina Tănăsescu, care a generat un val de reacții din partea mai multor instituții ale sistemului judiciar din România.

„De multe ori, se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă”, a precizat Bolojan.

Curtea Constituţională a României (CCR) este așteptată să pronunțe, luni, deciziile în cazul sesizărilor de neconstituţionalitate referitoare la noua Lege a integrităţii, contestată atât de un grup de senatori USR şi PNL, cât şi de preşedintele Nicuşor Dan.

Şedinţa judecătorilor constituţionali are loc în contextul unor relatări de presă despre o întâlnire neanunţată oficial a liderului PNL, premierul Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu, preşedinta CCR, în biroul preşedintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean.

Tănăsescu a respins „ferm şi categoric” orice speculaţie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curţii în afara cadrului strict legal.

Pe de altă parte, preşedinţii curţilor de apel din România consideră necesară clarificarea acestor informaţii şi susţin că lipsa de transparenţă a unor astfel de întâlniri este „profund inadecvată standardelor” pe care trebuie să le respecte o jurisdicţie constituţională.