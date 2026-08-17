Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat luni un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că România a pierdut, în ultimele trei luni, investiții străine în valoare de 500 de milioane de euro. Liderul social-democrat a avertizat că situația s-ar putea agrava dacă actualul Guvern continuă politica de reforme.

Preşedintele PSD a declarat într-o conferinţă că datele reale din economie, pe care propaganda oficială le ascunde în mod deliberat românilor, arată o prăbuşire a investiţiilor străine directe în România în primele şase luni ale anului cu 82%.

„Investiţiile străine în mandatul premierului demis Bolojan sunt de 5,5 ori mai mici decât în 2025. De la 3.7 miliarde de euro la o prăbuşire incredibilă de doar 669 de milioane de euro. acest indicator reprezintă hârtia de turnesol care arată dezastrul pe care l-a produs Ilie Bolojan în economie. Este cea mai clară radiografie a catastrofei economice produsă de orgoliul absurd al unui singur om, care a luat decizii singur fără a ţine cont de partenerii de guvernare”, a afirmat el.

„Doar în ultimele 3 luni, am pierdut peste 500 de milioane de euro din investiţiile străine. Iar în ritmul acesta, dacă Ilie Bolojan se mai ţine mult de scaun şi insistă cu «reformele» atunci este posibil să ajungem la zero. Oricum s-a atins deja recordul negativ din ultimii 12 ani”, a mai spus Grindeanu.

El a precizat că „este clar că investitorii străini nu au încredere în politicile economice promovate de premierul demis Bolojan”.

„Investitorii străini nu sunt de la PSD şi nu au partizane politice – ei pur şi simplu nu îşi riscă banii într-o economie distrusă. Mitul «eroului salvator» s-a spulberat astăzi definitiv. România are a doua cea mai mare cădere economică din Uniunea Europeană la 6 luni şi investiţii străine mai mici cu 82%. În acelaşi timp, datoria externă a crescut cu peste 23 de miliarde de euro în ultimul an, iar deficitul de cont curent s-a adâncit şi el cu 1.6 miliarde de euro”, a subliniat liderul PSD.

„Poate că este timpul, ca după acest lung şir de eşecuri economice şi politice, premierul demis Ilie Bolojan să înţeleagă să lase România să respire. PSD va continua să fie parte a unei soluţii politice raţionale care să relanseze economia şi să refacă nivelul de trai al cetăţenilor”, a mai spus el.

Întrebat câți primari PSD ar putea fi afectați de decizia Curții, Grindeanu a răspuns că, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Integritate, sunt aproape 50 de persoane aflate în aceeași situație.

„Am văzut un comunicat al ANI care spune că sunt aproape 50 de persoane aflate în aceeași situație. Chestiunea cu amendamentul Fritz nu e corectă. În rest, vă spun: eu nu comentez deciziile CCR, spre deosebire de alții. Haideți să vedem motivarea”, a declarat acesta.

Grindeanu a anunțat și că Parlamentul ar putea fi convocat de urgență pentru adoptarea unor măsuri necesare pentru România.

„Voi convoca urgent Parlamentul dacă este nevoie – și înțeleg că este – pentru a nu pierde cele 770 de milioane de euro”, a spus liderul PSD.

Grindeanu, despre Legea salarizării: „Nu am niciun proiect”

Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre proiectul Legii salarizării, însă liderul PSD a spus că nu are în acest moment documentele necesare pentru a se pronunța.

„Nu am niciun proiect, am fost marți la Cotroceni. Azi nu am niciun proiect, nicio simulare, așa cum am cerut, nu am despre ce să-mi dau cu părerea”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu acceptă invitația lui Mohammad Murad

Președintele PSD a confirmat că este dispus să participe la celula de criză propusă de Mohammad Murad, parlamentar AUR, în contextul problemelor economice cu care se confruntă România.

„Da, sunt pozitiv la această propunere. PSD e tot timpul un partener atunci când vin propuneri bune pentru țară”, a spus Grindeanu.

„Nu comentez în niciun fel” în cazul lui Dominic Fritz

Întrebat cum îi răspunde lui Dominic Fritz, în contextul deciziei CCR privind amendamentul din Legea ANI, Sorin Grindeanu a evitat să intre într-o dispută directă cu liderul USR.

„Nu comentez în niciun fel. E o problemă a dlui Fritz cu Justiția”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a reiterat însă poziția partidului privind ocuparea funcțiilor publice de către persoane condamnate.

„Fără condamnați în funcții publice”, a afirmat acesta.

În același timp, liderul PSD a transmis că social-democrații au rezerve serioase în ceea ce privește o eventuală majoritate cu USR.

„PSD are mari rețineri în a face o majoritate cu USR. Ei au avut decizii interne că nu mai vor o coaliție cu USR”, a spus Sorin Grindeanu.

Declarațiile liderului PSD vin în aceeași zi în care Curtea Constituțională a României s-a pronunțat asupra sesizărilor privind noua Lege ANI. Printre prevederile analizate s-a aflat și așa-numitul „amendament Fritz”, introdus în lege de parlamentarii PSD, care poate avea efecte asupra mandatului primarului municipiului Timișoara, Dominic Fritz.

CCR a declarat constituțional amendamentul care prevede pierderea mandatului de către aleșii locali aflați în situații de incompatibilitate sau conflict de interese, inclusiv în cazul unor situații anterioare intrării în vigoare a noii legi. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi.

Decizia Curții poate avea consecințe directe asupra lui Dominic Fritz, președintele USR, în condițiile în care acesta s-a aflat în trecut în atenția Agenției Naționale de Integritate într-un dosar privind incompatibilitatea. Aplicarea efectivă a prevederii și pașii care urmează în cazul mandatului său depind însă de procedurile juridice ulterioare.

Pe de altă parte, CCR a respins alte prevederi din noua legislație privind integritatea. Printre acestea se află și amendamentul referitor la obligația partenerilor de viață ai demnitarilor de a-și declara averile, prevedere care a fost intens contestată în ultima perioadă.