 Cazul româncei acuzate de spionaj în Germania. MAE confirmă că femeia a fost arestată de autoritățile de la Berlin | adevarul.ro
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Cazul româncei acuzate de spionaj în Germania. MAE confirmă că femeia a fost arestată de autoritățile de la Berlin

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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis joi seară că autoritățile germane au pus în executare un mandat de arestare emis de Curtea Federală de Justiție, în urma căruia românca implicată într-o anchetă de spionaj a fost arestată.

spion rusia
Femeia a fost arestată FOTO Shutterstock

Reacția MAE vine după apariția informațiilor privind arestarea româncei în vârstă de 45 de ani, acuzată de spionaj. Instituția precizează că, până în prezent, Consulatul General al României la Bonn nu a primit nicio solicitare de asistență consulară din partea femeii sau a membrilor familiei acesteia.

Amintim că autoritățile germane au dejucat o operațiune a serviciilor secrete ruse care viza asasinarea unor directori ai companiilor din industria de apărare ce furnizează arme Ucrainei, în anchetă fiind implicată o româncă și un ucrainean.

Cei doi suspecți sunt o femeie în vârstă de 45 de ani, de cetățenie română, reținută în orașul Rheine, din nord-vestul Germaniei, și un bărbat ucrainean în vârstă de 43 de ani, arestat în orașul Elda, din sud-estul Spaniei. Se pare că femeia este o ucraineancă, ce ulterior a căpătat și cetățenie moldovenească și română.

Potrivit informațiilor apărute în presă, pregătirile pentru presupusul atentat au început în decembrie 2025, când un agent recrutat a fotografiat zona din jurul locuinței private a lui Stefan Thumann, director al start-up-ului german Donaustahl, din localitatea bavareză Straßkirchen.

Suspecții ar fi acționat împreună

Potrivit anchetatorilor, după ce bărbatul s-a mutat în Spania, cetățeana română identificată drept Alla S. ar fi preluat misiunea acestuia. Ea este suspectată că s-a deplasat la adresa persoanei vizate și a filmat imobilul cu telefonul mobil, scrie Deutsche Welle.

„Activitățile de supraveghere ar fi avut drept scop pregătirea unor operațiuni de informații suplimentare împotriva țintei”, au transmis procurorii.

Potrivit publicației germane Der Spiegel, anchetatorii cred că aceste operațiuni ar fi putut include atacuri fizice sau chiar o tentativă de asasinat.

Autoritățile germane susțin că Rusia recrutează în mod activ așa-numiți „agenți de unică folosință” („disposable agents”), persoane fără pregătire specifică în domeniul informațiilor, care sunt plătite cu sume modeste pentru a comite diverse acțiuni, de la incendieri și acte de vandalism până la survolarea cu drone a unor obiective sensibile.

Potrivit oficialilor, serviciile de informații ruse recrutează aceste persoane prin intermediul rețelelor de socializare.

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