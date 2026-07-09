Scandal de spionaj în Italia: Doi diplomați ruși, expulzați. Moscova pregătește „un răspuns adecvat”

Italia a decis expulzarea a doi atașați militari ai Federației Ruse, acuzați de activități de spionaj, a anunțat joi ministrul italian de Externe, Antonio Tajani.

„Guvernul italian a decis să expulzeze doi atașați militari ai Ambasadei Federației Ruse în Italia, implicați în activități de spionaj descoperite de Parchetul din Roma”, a transmis Tajani într-o postare pe platforma X, potrivit AFP.

Cei doi diplomați, identificați drept Ivan Petrovich Gorbachev și Mikhail Vasilyevich Astakhov, au la dispoziție trei zile pentru a părăsi Italia.

Ministrul italian a acuzat Moscova că „continuă să folosească războiul hibrid pentru a ataca Occidentul și Italia”, calificând aceste acțiuni drept „grave și inacceptabile” pentru instituțiile și securitatea națională a țării.

Ancheta vizează scurgerea unor informații militare

Expulzările au loc la două zile după ce autoritățile italiene au anunțat arestarea a doi foști agenți de informații, suspectați că au furnizat Rusiei informații confidențiale privind ajutorul militar acordat Ucrainei.

Potrivit poliției italiene, unul dintre suspecți, un fost ofițer de informații în vârstă de 59 de ani, ar fi fost plătit de un agent rus și i-ar fi transmis informații obținute din șase surse, inclusiv de la patru militari aflați în funcții cu un nivel ridicat de confidențialitate.

Presa italiană relatează că printre informațiile transmise s-ar afla detalii despre sistemul de apărare antiaeriană SAMP/T, dezvoltat de Italia și Franța și destinat Ucrainei, precum și despre rachetele Aster deja livrate Kievului. De asemenea, Rusia ar fi urmărit să obțină informații despre o misiune NATO din Bulgaria și despre compania italiană Avio, producătoare de motoare pentru drone și rachete supersonice.

Moscova anunță represalii

Ministerul rus de Externe a transmis, prin intermediul agenției de presă de stat RIA Novosti, că Rusia va răspunde expulzărilor „în mod corespunzător”.

La rândul său, ambasadorul Rusiei în Italia, Serghei Paramonov, a acuzat autoritățile italiene că încearcă „să limiteze cât mai mult posibil influența Rusiei în Italia” prin expulzarea diplomaților.