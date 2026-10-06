Reuters: Linia electrică România-Republica Moldova va purta numele lui Donald Trump. Cât costă proiectul „Trump Liberty Line”

Linia electrică de înaltă tensiune care urmează să conecteze Republica Moldova de România va fi denumită „Trump Liberty Line”, a anunțat Ambasada Statelor Unite la Chișinău, într-o decizie care adaugă un nou proiect de infrastructură pe lista celor asociate numelui președintelui american Donald Trump, relatează Reuters.

Proiectul vizează consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova. Foto: Shutterstock

Potrivit reprezentanței diplomatice americane, proiectul este susținut printr-o investiție de 130 de milioane de dolari din partea guvernului SUA și are ca obiectiv consolidarea securității și independenței energetice a Republicii Moldova.

Guvernul de la Chișinău a salutat inițiativa.

Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al executivului moldovean, a declarat, pentru Reuters, că „Guvernul Republicii Moldova susține inițiativele care aduc beneficii cetățenilor Republicii Moldova, în special pe cele care asigură securitatea țării și infrastructura energetică”.

Proiectul are o importanță strategică pentru Republica Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa și stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, notează sursa citată.

În prezent, țara își asigură cea mai mare parte a necesarului de energie electrică prin interconexiunile existente cu România și Ucraina, iar atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene au afectat în trecut aceste fluxuri de aprovizionare, arată prestigioasa publicație.

Sursa citată mai precizează că oficialii români nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii

Reuters notează că numele lui Donald Trump a fost asociat în ultimii ani cu tot mai multe proiecte internaționale, printre care un coridor de transport propus în Armenia și o bază militară planificată în Polonia, pe fondul încercărilor unor guverne de a-și consolida relațiile cu administrația de la Washington.

Amintim că, în august, președintele Nicușor Dan a declarat, la Chișinău, că România va continua să livreze energie electrică Republicii Moldova, în ciuda deficitului generat de oprirea temporară a centralei de la Cernavodă. Șeful statului a arătat că interconectarea piețelor energetice din regiune asigură menținerea fluxurilor de energie, iar riscurile pentru sistemul românesc rămân reduse.