O româncă, implicată într-o anchetă de spionaj. Germania acuză Rusia că a pregătit atentate împotriva unor șefi din industria de apărare

Autoritățile germane au dejucat o operațiune a serviciilor secrete ruse care viza asasinarea unor directori ai companiilor din industria de apărare ce furnizează arme Ucrainei. În anchetă este implicată și o româncă.

Potrivit Militarnyi, pregătirile pentru presupusul atentat au început în decembrie 2025, când un agent recrutat a fotografiat zona din jurul locuinței private a lui Stefan Thumann, director al start-up-ului german Donaustahl, din localitatea bavareză Straßkirchen.

Potrivit presei germane, Rusia a vizat compania deoarece aceasta furnizează Ucrainei drone de recunoaștere și drone FPV MAUS.

Pentru organizarea atacurilor, serviciile secrete ruse ar fi recrutat agenți prin intermediul internetului. Inițial, Sergey N. l-a supravegheat pe Stefan Thumann, însă după ce a fugit în străinătate, activitatea de culegere a informațiilor ar fi fost continuată de cetățeana română Alla S.

Ulterior, în martie 2026, autoritățile germane au arestat ambii suspecți, în Spania și în landul german Renania de Nord-Westfalia. De atunci, directorul Donaustahl și-a anulat aparițiile publice și beneficiază de măsuri sporite de protecție.

Anchetatorii nu exclud posibilitatea ca Rusia să fi pregătit un alt atentat împotriva unui director din industria de apărare din Bavaria, după ce explozibili au fost descoperiți într-un camion care se îndrepta spre regiune. Doi suspecți au fost arestați în Serbia, iar în telefoanele lor ar fi fost găsite contacte cu serviciile secrete ruse.

În februarie, un alt român a fost arestat în Germania, alături de un cetățean grec, într-un dosar de sabotaj care vizează nave militare ale Marinei Germane.

Perchezițiile au avut loc în Hamburg și într-un sat din Grecia. De asemenea, au fost verificate locuințe aparținând suspecților din Hamburg, România și Grecia. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru combaterea criminalității organizate transfrontaliere, cu sediul la Haga.

Potrivit anchetatorilor, cei doi inculpați ar fi sabotat mai multe nave ale Marinei Germane în 2025, provocând avarii care ar fi putut întârzia misiunile și afecta securitatea Germaniei. Anchetatorii încearcă acum să stabilească cine s-ar afla în spatele acțiunilor de sabotaj.