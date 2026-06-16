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Petrișor Peiu, la Interviurile Adevărul

Spion rus, în spatele atacurilor incendiare asupra locuințelor asociate premierului britanic. Operațiunea ar fi fost urmată de o amplă campanie de dezinformare

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Bărbatul care ar fi coordonat din umbră seria de atacuri incendiare împotriva unor proprietăți asociate premierului britanic, Sir Keir Starmer, a fost identificat de jurnaliștii BBC drept un tânăr rus cu legături la vârful puterii de la Moscova. Cazul scoate la iveală o rețea complexă de sabotaj, propagandă și manipulare online, care, potrivit investigațiilor, ar conduce până la structuri apropiate statului rus.

Locuințe asociate premierului britanic incendite la ordinul Moscovei/FOTO:X
Locuințe asociate premierului britanic incendite la ordinul Moscovei/FOTO:X

Pe parcursul procesului în care trei tineri au fost judecați pentru atacurile incendiare, identitatea coordonatorului cunoscut sub pseudonimul „El Money” a rămas necunoscută. Acesta comunica prin aplicații criptate, transmitea instrucțiuni privind țintele și efectua plăți în criptomonede greu de urmărit.

Potrivit BBC, în spatele contului s-ar afla Evgheni „EL” Liukșin, în vârstă de 23 de ani, fiul unui diplomat rus de rang înalt. Tânărul ar fi fost instruit în tehnici de război informațional și propagandă și ar avea conexiuni directe cu cercurile de putere de la Moscova. El a fost fotografiat inclusiv alături de adjunctul ministrului rus de Externe, Aleksander Grușko.

Rețea de sabotaj și propagandă

Investigația BBC susține că atacurile incendiare au reprezentat doar o componentă a unei campanii mai ample de provocări și destabilizare desfășurate de la distanță. Potrivit jurnaliștilor, operatori ruși au creat grupări false de extremă dreapta și organizații fictive cu tematică religioasă, utilizate pentru recrutarea unor persoane dispuse să comită acte de vandalism și pentru amplificarea tensiunilor sociale din Marea Britanie.

În paralel, pe rețelele sociale au fost răspândite informații false despre motivele atacurilor asupra proprietăților asociate lui Starmer. Unele dintre aceste narațiuni au fost preluate și promovate de influenceri și activiști radicali.

Ambasada Rusiei la Londra a respins acuzațiile, afirmând că Rusia „nu reprezintă o amenințare pentru Regatul Unit” și că nu are intenții ostile față de populația britanică.

Cine sunt autorii condamnați

Principalul executant al atacurilor a fost identificat ca Roman Lavrinovici, un ucrainean de 22 de ani refugiat în Marea Britanie după declanșarea războiului. În căutarea unui loc de muncă, acesta a intrat în contact cu „El Money” prin intermediul aplicației Telegram.

Procurorii au arătat că Lavrinovici a acceptat să incendieze un automobil și două proprietăți din nordul Londrei în schimbul sumei de 3.000 de lire sterline plătite în criptomonede. El l-a atras în schemă și pe Stanislav Carpiuc, un român în vârstă de 27 de ani, care locuia de mai mulți ani în Regatul Unit.

Un al treilea inculpat, ucraineanul Petro Pocinok, în vârstă de 35 de ani, a fost achitat de acuzația de conspirație pentru distrugere prin incendiere.

Ancheta a demonstrat rapid implicarea lui Lavrinovici. Imaginile de supraveghere, traseele sale cu autobuzul, datele de localizare ale telefonului mobil și urmele de substanțe inflamabile găsite pe încălțămintea sa au constituit probe esențiale. Pe telefonul acestuia au fost descoperite fotografii și înregistrări video realizate înainte și după atacuri, precum și sute de mesaje schimbate cu presupusul coordonator.

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Ținte cu puternică încărcătură simbolică

Printre obiectivele vizate s-au numărat o locuință din Islington asociată premierului britanic și un automobil care i-a aparținut anterior acestuia.

Într-unul dintre incidente, sora prin alianță a lui Starmer s-a aflat în interiorul casei incendiate. Femeia a relatat că s-a trezit în toiul nopții după ce a auzit zgomote puternice și a observat flăcările de la intrare. Locuința s-a umplut rapid de fum, iar ea și fiica sa au fost nevoite să aștepte intervenția pompierilor.

Potrivit experților consultați de organizația ucraineană de analiză Molfar, alegerea unor asemenea ținte indică un nivel ridicat de coordonare și aprobare politică.

„Un atac asupra proprietății premierului în funcție al Regatului Unit nu este un simplu act de vandalism. Reprezintă o acțiune geopolitică deliberată și depășirea unei linii roșii majore”, a declarat un analist al instituției.

De la incendieri la campanii de ură

Investigația BBC a mai relevat că aceeași rețea ar fi promovat gruparea extremistă fictivă „Direct Action UK”, prezentată ca o mișcare britanică autentică, dar despre care există indicii că a fost creată și administrată din Rusia.

Mesajele distribuite prin intermediul grupului promovau ostilitatea față de musulmani, atacuri împotriva moscheilor și acte de violență împotriva poliției. Unele canale asociate distribuiau inclusiv instrucțiuni privind fabricarea de bombe și organizarea unor atacuri cu cuțitul.

După producerea incendiilor, pe internet au început să circule zvonuri false potrivit cărora atacurile ar fi avut la bază un conflict personal între premierul britanic și cei doi inculpați. Conspirația susținea în mod nefondat că aceștia ar fi fost implicați într-o relație cu Starmer și că atacurile reprezentau o răzbunare.

Experții în dezinformare consideră că răspândirea unor astfel de narațiuni face parte din aceeași strategie de manipulare informațională menită să genereze confuzie și neîncredere în instituțiile democratice.

Sentințele în dosar urmează să fie pronunțate la o dată ulterioară, iar procurorii se așteaptă la pedepse semnificative cu închisoarea pentru cei găsiți vinovați. Ironia cazului este că, potrivit probelor prezentate în instanță, coordonatorul cunoscut drept „El Money” nici măcar nu și-ar fi plătit integral colaboratorii pentru atacurile pe care le-a comandat.

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