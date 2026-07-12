Rețea de spionaj rusă, destructurată la Roma. Spionii lui Putin vizau date secrete privind apărarea antiaeriană a Ucrainei

Anchetatorii italieni au destructurat o rețea de spionaj a Moscovei, care urmărea obținerea de informații clasificate despre sistemele de apărare antiaeriană oferite Ucrainei de către statele occidentale. Autoritățile au monitorizat un ofițer GRU, Mihail Astakov, care l-ar fi plătit pe Gavino Piras, fost ofițer de informații italian, pentru a obține date strategice despre sistemele Samp-T și Michelangelo Dome. În urma acestei operațiuni, Italia a expulzat doi atașați militari ruși.

Poliția italiană a monitorizat activitatea unui ofițer din cadrul Direcției Principale de Informații a Rusiei (GRU) în timp ce acesta ținea legătura cu o sursă locală. Investigația a scos la iveală un interes major pentru sistemul european de rachete Samp-T, transferat deja la Kiev, precum și pentru „Michelangelo Dome” — un sistem avansat de apărare antiaeriană dezvoltat de compania italiană Leonardo, programat pentru teste în Ucraina în noiembrie.

Suspectul rus, Mihail Astakov, activa sub acoperire diplomatică ca atașat militar la ambasada Federației Ruse din Roma. Acesta s-a întâlnit în repetate rânduri cu Gavino Piras (59 de ani), fost angajat al serviciilor secrete italiene. Piras a fost arestat în cursul acestei săptămâni, alături de un alt fost lucrător din sistemul de informații.

Conform procurorilor, Piras recrutase informatori din rândul armatei italiene pentru a colecta datele solicitate de Astakov. În prezent, cinci suspecți sunt cercetați în acest caz.

Tehnologie militară contra cost

Documentele din instanță arată că Astakov îi înmâna lui Piras liste cu cereri de informații în timpul unor întâlniri conspirative. În schimb, cetățeanul rus primea carduri microSD cu datele stocate, care erau lăsate în puncte fixe ascunse într-un perete. Pentru fiecare pachet de date, Astakov ar fi plătit suma de 4.000 de euro în numerar.

Solicitările vizau în mod special sprijinul militar oferit de Europa Ucrainei pentru a contracara atacurile cu rachete și drone. Pe lângă sistemul Samp-T, Moscova era interesată de rachetele antiaeriene CAMM-ER (produse de MBDA), pe care Ucraina intenționează să le asambleze pe teritoriul său, și de tehnologia Michelangelo Dome. Reprezentanții Leonardo au explicat că acest ultim sistem are o arhitectură deschisă, permițând integrarea rapidă a elementelor de apărare deja existente.

De asemenea, o solicitare din septembrie 2025 arată că rușii căutau informații despre impactul atacurilor asupra instalațiilor nucleare din Iran și perspectivele reluării activității acestora.

Interesul spionajului rus a inclus și: planurile Italiei de a achiziționa rachete Storm Shadow, strategiile de reînarmare ale Italiei, Uniunii Europene și NATO, asistența oferită Ucrainei pentru dezvoltarea de rachete cu rază lungă de acțiune și date despre o dronă subacvatică testată de Leonardo la La Spezia.

Conform dosarului, Piras l-ar fi asigurat pe atașatul rus că serviciile de informații britanice, și nu cele italiene, sprijină direct Ucraina în loviturile cu rază lungă asupra rafinăriilor rusești. Totodată, acesta a raportat că specialiștii italieni analizau structura unui tanc rusesc T-90, dar întâmpinau dificultăți în înțelegerea modului de funcționare autonomă a mitralierei montate pe acesta.

Anterior, în aprilie 2025, Astakov ceruse detalii despre producătorul italian de motoare Avio, cu doar câteva luni înainte ca firma să semneze un parteneriat cu Armata SUA pentru furnizarea de motoare de rachetă cu combustibil solid.

Reacția diplomatică și poziția Romei

După reținerea lui Piras, avocatul acestuia a respins acuzațiile de transmitere a unor secrete de stat către Rusia. Totuși, guvernul de la Roma a anunțat imediat expulzarea a doi atașați militari de la ambasada Rusiei, inclusiv pe Astakov.

Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a declarat că Moscova continuă să aplice tactici de război hibrid împotriva Occidentului și a Italiei, calificând acțiunile drept o ingerință directă în securitatea națională.

Atacuri cibernetice asupra rutelor de transport

Arestările din Italia coincid cu o alertă emisă de serviciile de securitate olandeze (AIVD și MIVD) privind operațiuni de spionaj cibernetic rusesc. Hackeri afiliați Kremlinului ar fi spart camere de supraveghere și interfoane conectate la internet în state NATO și în Ucraina, cu scopul de a monitoriza transporturile de tehnică militară.

„Organizațiile care dețin camere IP pe aceste rute strategice au fost deja avertizate pentru a lua măsuri de siguranță”, au transmis serviciile olandeze.

Atacatorii au profitat de parolele din fabrică neschimbate, de softurile învechite și de lipsa actualizărilor de securitate ale dispozitivelor casnice și comerciale. Această metodă a permis serviciilor ruse să monitorizeze mișcările de trupe la sol fără a apela la drone sau imagini satelitare costisitoare.

Aceste acțiuni fac parte dintr-un efort mai amplu al Moscovei de a perturba logistica occidentală. Conform unei investigații jurnalistice recente realizate de The Insider, Der Spiegel și Le Monde, Rusia și China au purtat discuții inclusiv despre planuri de neutralizare sau perturbare a rețelei de sateliți Starlink, operată de SUA.