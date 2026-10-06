Cristela Georgescu a povestit cum s-a trezit cu mascații în casă la percheziții: „Am fost convinsă că sunt hoții. Vorbeau în șoaptă. Mi-am făcut o cruce”

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a relatat cum a trăit momentul în care mascații au descins la locuința familiei în dimineața de 21 septembrie.

Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În emisiunea „Marius Tucă Show”, de la Gândul, Cristela Georgescu a povestit că percheziția a avut loc în timp ce Călin Georgescu era ridicat și dus la audieri.

„La ora 6 și 2 secunde, au spart poarta. Eu am auzit un zgomot, poarta trândindu-se, dar am crezut că, așa din somn, doar plecaseră ei și au închis-o mai zgomotos. Apoi, am auzit voci așa pe scări și am văzut lanterne și am fost convinsă, pentru că nu vorbeau tare, că sunt hoții”, a declarat Cristela Georgescu.

Soția lui Călin Georgescu a relatat că, inițial, nu și-a dat seama că este vorba despre o acțiune a autorităților.

„Mi-am făcut așa o cruce și m-am rugat. Nu credeam că e viața mea, speram să fie un vis”, a spus aceasta.

„Atât am strigat: vă rog, nu, că sunt copiii”

Cristela Georgescu a povestit că, în primele momente, după ce a observat persoane înarmate în locuință, s-a temut că familia sa este ținta unui atac:

„Am văzut pe cineva cu o armă și m-am gândit... noi am mai primit niște amenințări de pe la grupări din astea (...) de mercenari. Atât am strigat: vă rog, nu, că sunt copiii. Adică tot ce-mi doream era să mor eu prima, ca să nu văd mai departe ce se întâmplă”.

Potrivit relatării sale, abia după ce mai mulți mascați au intrat în casă și au început verificările a realizat cine sunt cei care efectuau descinderea „și m-am liniștit cumva”.

Cristela Georgescu a mai afirmat că și-a pregătit copiii încă de anul trecut pentru posibilitatea unei intervenții a autorităților.

„Le-am arătat filme, le-am arătat cum se întâmplă. A trebuit să-i pregătesc pentru asta, pentru că mă așteptam la un moment dat”, a declarat aceasta.

Referindu-se la momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, Cristela Georgescu a relatat versiunea pe care i-ar fi povestit-o unul dintre fii.

„Mamă, la un moment dat au trecut trei Dacii în viteză mare, apoi cinci dube, mamă, și niște mașini mici care nu se mai terminau”, i-ar fi spus Pavel Georgescu.

Potrivit acesteia, Călin Georgescu și-ar fi dat seama imediat ce se întâmplă și i-a spus fiului său să stea liniștit.

Amintim că soția lui Călin Georgescu a fost audiată marți, 6 octombrie, la DIICOT, în calitate de martor, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv. La ieșirea din sediul instituției, aceasta a susținut că familia sa este victima unei „persecuții politice”.

Călin Georgescu a fost ridicat pe 21 septembrie într-un dosar instrumentat de DIICOT, care vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În aceeași zi au fost efectuate mai multe percheziții în București și în județul Ilfov.