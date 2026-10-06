Comandorul (r) Sandu Valentin Mateiu consideră că rușii profită de slăbiciunile României și Bulgariei, iar cele două state sunt afectate economic de blocada Rusiei. El spune că România trebuie să acționeze diplomatic, apoi să treacă la măsuri efective de protecție, alături de Bulgaria și Turcia.

România nu dispune de nave de luptă serioase cu excepția corvetei achiziționate din Turcia Foto: MApN

Comandorul (r) Sandu Valentin Mateiu a activat în domeniul marinei militare și a structurilor intelligence ale Forțelor Navale, iar un timp îndelungat a fost analist în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Într-un interviu pentru „Adevărul”, expertul vorbește despre riscurile pe care le implică escaladarea din Marea Neagră, unde Rusia și Ucraina lovesc nu doar navele lor, ci și vasele comerciale aflate sub pavilionul altor state suspectate că ar transporta mărfuri ucrainene, respectiv rusești.

Adevărul: Situația din Marea Neagră pare că a escaladat, iar Rusia și Ucraina nu se mai limitează să se lovească reciproc, ci atacă și nave aflate sub pavilionul altor state. Există riscul de a fi atrase în conflictul lor și alte țări?

Comandorul Sandu Valentin Mateiu: Nu cred că se va ajunge aici, însă anumite riscuri există. Există voci care susțin că Rusia are dreptul să atace aceste nave. Nu este însă așa, este o greșeală. În realitate, se sar etapele. De fapt, Rusia are dreptul să le intercepteze, dacă declara oficial blocadă asupra navelor ucrainene. Asta este de spus. Ne gândim la nava lovită în apele comerciale românești, dar extrem de periculoasă este și situația cu navele lovite în apele comerciale bulgare, pentru că ele se îndreptau spre porturi românești, dacă am înțeles eu bine. Vom vedea dacă rușii își asumă sau nu, pentru că dacă își asumă, trebuie să explice de ce atacă, care-s condițiile.

Există un document de referință în dreptul internațional, Manualul de la San Remo, care codifică normele cutumiare aplicabile conflictelor armate pe mare, inclusiv regulile stricte privind blocada navală internațională. Din punct de vedere al dreptului internațional, dincolo de faptul că Rusia e statul agresor și a pornit nejustificat acest război, i s-ar permite să lovească navele comerciale ucrainene?

De obicei rușii spuneau că toate navele astea pe care le atacau aveau la bord armament, muniție și tehnică militară, toate destinate Ucrainei. Și aveau într-adevăr acest pretext, că navele vin sau pleacă din porturile ucrainene. Acum, blocada navală este singurul mijloc prin care o parte beligerantă poate să o împiedice pe cealaltă să exporte arme și tehnică militară, dar nu numai. Deși, mă rog, ca să răspund, Manualul de la San Remo lasă multe lucruri nelămurite și, în istorie, forța navală mai puternică a impus blocada, așa cum a fost considerată.

Cum procedează americanii cu Iranul

Dacă ar fi să comparăm blocada Rusiei asupra Ucrainei cu blocada americană asupra Iranului?

Este un exemplu foarte bun. Referindu-ne la blocada pe care o aplică americanii în Golf împotriva iranienilor. Ea interceptează, nu atacă navele care intră și ies din porturile iraniene. Interceptarea are anumite etape. Faptul că interceptează nave comerciale cu încărcătură iraniană, cel puțin până acum, sub dreptul internațional nu a fost contestat. Adică, acea blocadă funcționează. Aici este – chiar mă uitam acum că sunt mai multe studii – există un studiu finlandez care susține că inclusiv navele neutre care intră și ies din porturile beligeranților pot fi supuse blocadei. Deci, americanii au definit în termenii blocadei. Au spus: navele care intră și ies din porturile iraniene. Chiar dacă nu au neapărat la bord marfă iraniană. Problema este că, de la sine, se pleacă cu ideea că aceste nave iau sau transportă marfă necesară Iranului. Deci scopul este interdicția. Într-un fel, presupun că sunt interceptate și verificate, nu în primul rând.

Cum au definit americanii zona în care pot acționa și pot supune blocadei aceste nave și cum au făcut-o rușii?

Americanii au definit foarte clar zona între coasta iraniană până la o linie care, de la frontiera iraniană, a definit obiectul: navele de orice natură, iraniene sau neutre, care intră și ies din porturile iraniene și au implementat procedura.

Sandu Valentin Mateiu a fost comandor în marina militară și a activat în intelligence militar Foto: Arhivă Adevărul

Ce spune dreptul internațional

Și care ar fi pașii, conform procedurilor?

Mai întâi se avertizează nava, o opresc, verifică încărcătura și după aceea o arestează. Și numai în cazul în care nu răspunde, o atacă. Rușii o atacă direct, nici n-au mijloace neapărat ca să acționeze altfel. Acum, vom vedea dacă își asumă aceste atacuri. Dar nava care a fost la noi... aici mai apare o problemă: ambii beligeranți acționează la fel, pentru că și ucrainenii au procedat la fel.

Și cine a început? Nu cumva ucrainenii au fost primii care au lovit nave comerciale rusești?

Chiar ei au fost printre primii care au atacat navele care plecau din Novorossiisk, mă refer la etapa a doua, că prima etapă a fost blocada spre Odesa. Dar acum, am ajuns deja la ultima etapă, să zic așa, recrudescența războiului din Marea Neagră.

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Care ar fi în acest caz elementele care trebuie să le avem în calcul, dincolo de faptul că, da, evident, Ucraina este victima, iar Rusia agresorul în acest război?

În această situație, ne separăm de ideea de agresiune, este ius ad bellum. Faptul că Rusia e agresor, că războiul este nedrept din partea Rusiei și drept pentru ucraineni. Plecăm acum de la regulile în caz de război, că asta este. Aplici sau nu, deci dacă regulile pe care le aplici tu sunt în conformitate cu dreptul internațional sau nu sunt? Rusia trebuia să declare o blocadă, n-a declarat-o, dar de la sine înțelegem că implementează o blocadă prin care are dreptul să intercepteze toate navele, neutre sau ucrainene, care plecau din porturile ucrainene. Și până astăzi asta a făcut.

Ce s-a schimbat începând de ieri

Inclusiv în ce privește nava lovită în apele comerciale românești? Este sau nu împotriva principiilor dreptului internațional?

Da, inclusiv nava care a fost în apele noastre. Numai că acea interceptare trebuia să se facă după reguli: avertizare, oprire, control. Firește că Rusia nu are mijloace și atunci a atacat-o direct nava. Între primul element. Acum, despre aceste două nave care au plecat din, dacă se adeverește faptul că au plecat din porturile noastre sau veneau dinspre. Mă rog, una plecase și una venea spre porturile de la noi. Indiferent ce bănuială are Rusia, conform dreptului internațional, nu mai are nicio legătură cu aceste nave. Navele sunt nave care pleacă neutre, care au plecat și au sosit într-un port neutru. Asta este doar dacă în urma unui control pe care îl face, te scoate o marfă ucraineană, poate acuza nava respectivă de contrabandă. În condițiile în care, și acolo, începe o întreagă discuție, dar, poate acuza nava respectivă că a încărcat marfă ucraineană în condițiile în care Rusia a instituit o blocadă, pe care de fapt nici n-a anunțat-o când a instituit-o. Dar, cel puțin în acest moment, luat stricto sensu, porturi românești, navă neutră, atacat nava, nu interceptat, este flagrant împotriva dreptului internațional.

Riscurile care planează asupra României

Ce înseamnă acest lucru, din perspectiva României, care ar fi urmările? Pentru noi, deja capătă caracterul unui de facto blocade, pentru că se afectează traficul spre porturile tale. O să crească asigurările pentru navele care vin la Galați, de exemplu. Pentru că deja a apărut un factor de risc.

Până unde pot să meargă rușii și ucrainenii, conform principiilor dreptului internațional, în cazul în care identifică nave inamice, fie și comerciale, în apele românești sau bulgărești?

În apele teritoriale românești sau bulgărești, n-au voie să facă nimic, pentru că este act de război. E teritoriul României, dacă vorbim de apele teritoriale românești! Dar, atenție, ei n-au lovit navele teritoriale, au lovit în marea liberă, în apele internaționale, chiar dacă e zona economică exclusivă. Și la noi și la Bulgaria au lovit în zona economică exclusivă, în apele internaționale. Deci au avut grijă în această privință, au fost atenți să nu provoace o escaladare care să ducă la război cu România, Bulgaria sau chiar NATO. Deci există o diferență.

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Cum ar trebui să răspundem

În cazul de față, chiar dacă rușii nu au lovit nave aflate în apele teritoriale românești, ar putea NATO să intervină pentru a evita alte escaladări?

În principiu, da. Dar mai întâi va trebui noi să acționăm. Adică, să protestăm împotriva Rusiei, prima dată. A doua, să găsim, pur și simplu, să găsim o modalitate navele să plece pe apele teritoriale ale noastre și ale Bulgariei, să asigurăm convoaie, adică să le luăm noi niște măsuri și după aceea articolul 4, pentru că este de facto o blocadă împotriva porturilor noastre. Rușii complică situația pentru că știu că suntem fragili și militar, că nu avem capacitatea militară de a răspunde, dar și fragili politic, capacitatea de a acționa unitar.

Asta înseamnă că nu avem mijloacele să răspundem, noi sau bulgarii? Ce măsuri putem lua acum?

În prima fază, va fi nevoie de măsuri administrative prin care să se stabilească faptul că navele consumă mai mult combustibil navigând prin apele teritoriale românești și bulgărești. Aceste măsuri ar avea mai degrabă un caracter de descurajare pasivă decât trecerea la măsuri active, din cauză că nu există suficiente mijloace navale disponibile.

În plus, navele nu trebuie să asigure simpla escortă, ci apărarea antiaeriană a întregului convoi, un aspect dificil pe care nici România și nici Bulgaria nu îl pot acoperi pe deplin. Capacitatea de cercetare și supraveghere din aer sau prin intermediul avioanelor împotriva dronelor este extrem de limitată.

Deși s-ar putea găsi o metodă de a devia traficul, o astfel de decizie trebuie studiată riguros din punct de vedere al dreptului internațional și militar. Orice atac asupra unei nave care pleacă din porturile românești reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și constituie de facto o blocadă împotriva porturilor, generând costuri mai mari de asigurare pentru transportatori.

Rusia își propune blocarea totală a traficului de cereale al Ucrainei pe rutele din Marea Neagră, fiind dispusă să escaladeze situația indiferent de normele dreptului internațional. Implicarea NATO în acest context va depinde exclusiv de voința politică a statelor membre.