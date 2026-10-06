Trump analizează cererea Lituaniei privind o bază militară americană permanentă: „Sunt prieteni de-ai mei. Vom lua cu siguranță în considerare”

Președintele Donald Trump a afirmat că administrația sa va analiza solicitarea Lituaniei privind înființarea unei baze militare americane permanente pe teritoriul țării baltice, după ce guvernul de la Vilnius și-a exprimat disponibilitatea de a suporta integral costurile proiectului.

Trump ia în considerare solicitarea Lituaniei Foto: arhivă AFP

Întrebat despre propunerea lituaniană, liderul de la Casa Albă a răspuns favorabil, subliniind relația apropiată cu statul baltic, potrivit TVR Info.

„Ei bine, sunt prieteni de-ai mei. Sunt oameni grozavi. Așa că vom lua cu siguranță în considerare”, a declarat Trump.

Președintele american a continuat într-un ton elogios la adresa Lituaniei:

„Sunt oameni grozavi. Lituania. Cunosc atât de mulți oameni în țara aceea. Sunt oameni grozavi”, a spus el.

În prezent, militarii americani sunt desfășurați în Lituania prin rotație, folosind facilitățile bazei de instruire de la Pabrade, situată în apropierea graniței cu Belarus, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei.

În ultimii ani, autoritățile lituaniene au investit în extinderea infrastructurii militare destinate forțelor aliate. În paralel, guvernul de la Vilnius a solicitat transformarea prezenței americane într-una permanentă și s-a oferit să finanțeze integral construirea și operarea viitoarei baze.

„Va sosi cu armament greu”

Robertas Kaunas, ministrul lituanian al Apărării, a anunțat că noi efective americane urmează să ajungă în țară în această lună.

„Două batalioane de trupe americane vor sosi în Lituania la sfârșitul lunii octombrie”, a declarat oficialul.

Potrivit acestuia, unul dintre batalioane va fi dotat cu tehnică grea:

„Va sosi cu armament greu, cum ar fi tancurile Abrams și alte echipamente necesare”, a precizat Kaunas.

Demersurile privind consolidarea prezenței militare americane au loc pe fondul tensiunilor de securitate din regiune.

Parlamentul lituanian a aprobat recent modificări legislative care permit găzduirea de arme nucleare aliate pe teritoriul țării, într-un efort de consolidare a capacităților de descurajare în fața Rusiei.

Amintim că, în septembrie, Donald Trump a anunțat că se fac „progrese majore” în direcția înființării unei baze militare americane în Polonia, lăudând „conducerea fermă” a președintelui polonez Karol Nawrocki.