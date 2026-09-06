Carambol cu 4 mașini în centrul Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital cu răni la cap

Patru mașini au fost implicate în noaptea de sâmbătă spre duminică, 5 spre 6 septembrie, în Centrul Capitalei, iar un taximetrist a ajuns la spital cu răni la cap.

Accident în centrul Capitalei Foto: Captură video/TVR Info

Accidentul s-a produs pe Bulevardul Magheru, unde mai multe autoturisme așteptau la semafor.

Un taximetru a ieșit de pe o stradă secundară și a intrat pe bulevard. În acel moment, a fost lovit în plin de un alt șofer, aflat la volanul unei mașini puternice.

„Impactul a fost atât de violent, încât taxiul s-a răsucit și a lovit alte două mașini oprite la semafor. Șoferul care ar fi provocat accidentul circula pe banda destinată autobuzelor, lucru sancționat de Codul Rutier”, potrivit TVR Info.

În timp ce polițiștii au făcut cercetarea la fața locului, în zonă s-a circulat cu dificultate, pe o singură bandă.

Acum, agenții urmează să verifice și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din intersecție, pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și cine este vinovat.