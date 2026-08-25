Un tânăr de 17 ani, care nu deține permis de conducere, a provocat marți dimineață un accident în București, după ce a intrat cu mașina în alte cinci autoturisme. În urma impactului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital.

Foto: Kanal D

Accidentul s-a produs în jurul orei 06:50, la intersecția dintre strada Gherghiței și Prelungirea Teslei. Polițiștii Brigăzii Rutiere au fost sesizați prin apel 112.

Din primele verificări a reieșit că adolescentul conducea pe strada Gherghiței, dinspre Șoseaua Colentina către A3. La intersecția cu Prelungirea Teslei, din cauze care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, acesta a intrat în coliziune cu cinci autovehicule.

Polițiștii au stabilit că tânărul de 17 ani nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicând 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. După testarea preliminară, adolescentul a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde i-au fost recoltate probe biologice.

Rezultatele analizelor toxicologice urmează să stabilească dacă și ce măsuri vor fi dispuse în continuare.

Ceilalți conducători auto implicați în accident au fost testați pentru alcool, iar rezultatele au fost zero.

În urma accidentului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Pentru desfășurarea cercetărilor la fața locului și pentru fluidizarea traficului, polițiștii au impus restricții pe strada Gherghiței, pe sensul dinspre Șoseaua Colentina către A3. Circulația se desfășoară alternativ pe celălalt sens, sub îndrumarea polițiștilor rutieri.