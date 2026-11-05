 Instanța a amânat pentru luni judecarea cauzei în care Călin Georgescu cere o măsură mai blândă. Reacția Cristelei Georgescu: „Deținutul politic se întoarce în arest” | adevarul.ro
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Instanța a amânat pentru luni judecarea cauzei în care Călin Georgescu cere o măsură mai blândă. Reacția Cristelei Georgescu: „Deținutul politic se întoarce în arest”

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Tribunalul București a amânat pentru luni, 9 noiembrie, judecarea cererii depuse de Călin Georgescu, prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, respectiv arest la domiciliu sau control judiciar, în dosarul în care este cercetat pentru înșelăciune.

Călin Georgescu a cerut o măsură mai blândă
Călin Georgescu a cerut o măsură mai blândă Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

UPFATE 12.20 Cristela Georgescu: „Deținutul politic Călin Georgescu se întoarce în arest preventiv

Cristela Georgescu acuză presa că ar prezenta într-o manieră tendențioasă demersul juridic prin care fostul candidat la prezidențiale încearcă să obțină o măsură preventivă mai puțin severă.

„Deținutul politic Călin Georgescu se întoarce în arest preventiv. Judecarea cererii de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu sau, în subsidiar, cu măsura controlului judiciar a fost amânată pentru luni, 9 noiembrie, ora 12:00. Doamna judecător a solicitat amânarea pentru a avea timpul necesar să studieze temeinic dosarul, dar și motivarea hotărârii Curții de Apel București.

Cererea de înlocuire a fost depusă încă de luni, însă dosarul, care cuprinde 25 de volume și peste 10.000 de pagini, a ajuns la Tribunal abia ieri după-amiază. Motivarea hotărârii Curții de Apel București, cea prin care săptămâna trecută, la solicitarea procurorilor, a fost prelungită arestarea preventivă cu încă 30 de zile nu a fost încă pusă la dispoziție nimănui.

Ne aflăm, așadar, în situația în care există deja o hotărâre definitivă de prelungire a arestării preventive (măsura pe care o cosideram disproporționată, mai ales în condițiile în care instanța a apreciat anterior că poate fi aplicată o măsură mai puțin restrictiva, controlul judiciar), dar motivele care au dus la această soluție nu sunt încă disponibile pentru a putea fi analizate.

Unele televiziuni repetă obsesiv imaginile cu Călin încătușat și prezintă tendențios cererea de înlocuire a arestării preventive ca pe o încercare de „a scăpa din arest”. În loc să informeze corect, îl prezintă publicului ca pe un infractor, inducând cu viclenie ideea de vinovăție.

 Cristela Georgescu: „Călin este nevinovat”

Soția lui Călin Georgescu a adăugat:

Precizăm că această cerere de înlocuire reprezintă exercitarea unui drept legal, garantat oricărei persoane care beneficiază de prezumția de nevinovăție. Călin este nevinovat!

Știrea inițială

Instanța a decis amânarea după ce a constatat că dezbaterile nu pot avea loc în lipsa motivării deciziei prin care Curtea de Apel București a dispus, săptămâna trecută, prelungirea măsurii arestului preventiv, potrivit Agerpres.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi participat la o schemă de înșelăciune soldată cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

De la arestarea sa, Georgescu a încercat în repetate rânduri să obțină o măsură preventivă mai puțin severă. Deși Tribunalul București i-a admis unele dintre solicitări, deciziile au fost ulterior desființate de Curtea de Apel București, care a menținut arestul preventiv.

Potrivit anchetatorilor, dosarul a fost deschis în urma unei plângeri formulate de omul de afaceri Răzvan Leu. Procurorii susțin că acestuia i s-ar fi propus să participe la o afacere cu metale prețioase, pentru care era necesară obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro.

Georgescu l-ar fi îndrumat pe afacerist către Ionel Rusen, care, la rândul său, l-ar fi pus în legătură cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.

Pentru accesarea finanțării, omul de afaceri ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro, iar ulterior încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea împrumutului ar putea crește până la 15 milioane de euro.

Anchetatorii susțin că finanțarea nu a mai fost acordată, iar prejudiciul reclamat se ridică la 1,1 milioane de euro, sumă pe care persoana vătămată nu ar fi recuperat-o.

Amintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale a avut termen marți, 3 noiembrie, la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este judecat pentru promovarea în public a unor idei și doctrine legionare, precum și pentru elogierea unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război. 

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