 Adrian Năstase avertizează că autoritățile îi fac un serviciu lui Călin Georgescu: „Începe să devină un erou” | adevarul.ro
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Adrian Năstase avertizează că autoritățile îi fac un serviciu lui Călin Georgescu: „Începe să devină un erou”

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Fostul premier Adrian Năstase a criticat modul în care instituțiile statului gestionează cazul lui Călin Georgescu, susținând că acțiunile și lipsa de reacție a autorităților riscă să producă efectul contrar celui urmărit. În opinia sa, fostul candidat la alegerile prezidențiale este menținut în atenția publică, iar imaginea sa ar putea fi transformată din cea a unui adversar al sistemului în cea a unui erou.

Adrian Năstase a criticat modul în care instituțiile statului gestionează cazul lui Călin Georgescu.
Adrian Năstase a criticat modul în care instituțiile statului gestionează cazul lui Călin Georgescu. Foto: Facebook

Adrian Năstase a criticat activitatea justiției, a procurorilor și a serviciilor, pe care le consideră responsabile pentru modul în care este gestionată situația fostului candidat.

Acesta a susținut că lipsa de acțiune și de vigilență a instituțiilor, în încercarea de a compensa eventualele greșeli din trecut, nu reprezintă cea mai bună abordare.

„Este o inabilitate, pe de o parte, a justiției și, pe de altă parte, a procuraturii. Poate chiar și a serviciilor, care nu înțeleg că, în felul acesta, îl mențin pe Călin Georgescu în atenția publicului și îi fac un anumit serviciu pe termen mediu, poate chiar și pe termen lung. Nu cred că aceasta este cea mai bună abordare, în care se încearcă, cumva, spălarea păcatelor din trecut prin lipsa de acțiune și de vigilență în această poveste”, a declarat fostul premier pentru Gândul.

Adrian Năstase: Frustrarea populației este în creștere

Fostul premier a atras atenția și asupra nemulțumirilor sociale, pe care le consideră un factor ce poate amplifica popularitatea lui Călin Georgescu. Printre problemele care alimentează frustrările populației se numără scăderea puterii de cumpărare și dificultățile economice.

„Cred că se generează, în acest fel, un anumit procentaj de frustrare și de nemulțumire care, în loc să scadă, crește. La acestea se adaugă și nemulțumirile sociale, precum și problemele legate de puterea de cumpărare”, a afirmat Năstase.

„Călin Georgescu nu mai poate fi menținut foarte mult timp în atenția publicului pe tema «Big Brother», pentru că, în loc să devină principalul inamic public, începe să devină un erou”, a mai spus fostul premier.

Proteste în fața Arestului Central și prelungirea arestului preventiv

Protestele organizate în fața Arestului Central din Capitală continuă. Manifestațiile au ajuns la a 35-a noapte consecutivă.

Între timp, Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a dispus prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 28 noiembrie 2026. Decizia este definitivă.

Călin Georgescu este cercetat într-un dosar în care acuzațiile vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro în urma unei promisiuni de finanțare externă de șase milioane de euro.

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