Călin Georgescu are termen la Judecătoria Sectorului 1 în dosarul cu acuzații de propagandă legionară și promovarea unor persoane condamnate pentru crime de război

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu are termen marți, 3 noiembrie, la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este judecat pentru promovarea în public a unor idei și doctrine legionare, precum și pentru elogierea unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război. Procesul are loc în contextul în care Georgescu se află în arest preventiv într-un alt dosar, privind o presupusă fraudă estimată la 1,1 milioane de euro.

Georgescu are termen la Judecătoria Sectorului 1 Foto: Inquam Photos / George Călin



Procurorii susțin că, în perioada 2020-2025, Georgescu ar fi promovat în mod repetat, prin declarații publice, interviuri și postări online, idei fasciste, legionare și xenofobe. Anchetatorii îl acuză, de asemenea, că a elogiat figuri istorice precum mareșalul Ion Antonescu și liderul Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, prezentându-le într-o lumină favorabilă.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, se arată în rechizitoriu.

Procurorii mai susțin că, la un protest organizat în Piața Universității în octombrie 2021, Georgescu ar fi efectuat salutul legionar în timpul unui discurs susținut în fața participanților.

Dosarul a fost trimis în instanță de Parchetul General în iulie 2025, iar Judecătoria Sectorului 1 urmează să judece cauza pe fond. Este unul dintre cele cinci dosare penale în care este vizat fostul candidat la Președinție, două dintre acestea fiind deja în faza de judecată.

Amintim că, în august, magistrații Judecătoriei Sectorului 1 al Capitalei au amânat, din nou, dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară.

Reamintim că mai există un dosar în care Călin Georgescu este judecat - cel în care este acuzat, alături de Horațiu Potra și mai mulți apropiați ai acestuia, de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

În paralel, Georgescu rămâne în arest preventiv până la 27 noiembrie în dosarul privind presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro, după ce Curtea de Apel București i-a respins contestația împotriva prelungirii măsurii preventive.