Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor în dosarul de propagandă legionară

Miercuri este programat un nou termen în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este judecat pentru promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime contra umanității și crime de război, precum și pentru promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Procesul pentru propagandă legionară a trecut definitiv de camera preliminară în luna februarie, după ce Tribunalul București a respins contestația formulată de Călin Georgescu și a stabilit că judecata pe fond poate începe.

Judecarea pe fond a fost amânată în luna iunie, iar instanța a stabilit următorul termen pentru 19 august.

În 3 aprilie, Tribunalul București a revocat definitiv măsura controlului judiciar în acest dosar. Georgescu a scăpat astfel de restricțiile care îi fuseseră impuse din februarie 2025, inclusiv de interdicția de a părăsi țara.

În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii au precizat în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, susţin procurorii.

Amintim că mai este un dosar în care Călin Georgescu este judecat - cel în care este acuzat, alături de Horațiu Potra și mai mulți apropiați ai acestuia, de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.