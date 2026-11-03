 Cristela Georgescu, avertisment pentru cei care se bucură de arestarea soțului ei: „Există legi duhovnicești” | adevarul.ro
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Cristela Georgescu, avertisment pentru cei care se bucură de arestarea soțului ei: „Există legi duhovnicești”

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Cristela Georgescu a mers marți la Arestul Central pentru a-i duce mâncare soțului ei, Călin Georgescu. Cu această ocazie, a criticat modul în care presa relatează despre încarcerarea fostului candidat la alegerile prezidențiale și le-a transmis un avertisment celor care se bucură de situația acestuia.

Cristela Georgescu.
Cristela Georgescu. Foto: Mediafax

Soția lui Călin Georgescu a spus că și-ar dori să îi privească în ochi pe cei care îl comentează în emisiunile televizate și să îi întrebe dacă sunt conștienți de consecințele faptelor lor.

„Aș vrea să mă uit în ochii acestor oameni care vorbesc despre el în diverse studiouri de televiziune și să îi întreb dacă sunt conștienți că există legi duhovnicești, că există un Dumnezeu și că totul se plătește”, a declarat aceasta într-o intervenție la România TV.

Cristela Georgescu a reproșat presei că l-ar prezenta pe soțul său ca fiind vinovat, deși acesta nu a fost judecat. Ea a susținut că asupra lui se fac presiuni și a cerut mai multă decență în relatarea cazului.

„Este o tortură să vezi că, pentru că ai dorit să faci bine, ești în spatele gratiilor. Peste tot în mass media se vorbește despre el și se prezintă ca și când ar fi vinovat. Acest om nici măcar nu a fost judecat. Nu avem până acum niciun fel de fapt. Se fac presiuni de toate felurile”, a afirmat Cristela Georgescu.

Mesaj pentru susținătorii lui Călin Georgescu

În intervenția televizată, Cristela Georgescu le-a mulțumit celor care îl susțin pe fostul candidat și a transmis că acesta continuă să iubească România și poporul român. Ea i-a îndemnat să își păstreze credința și speranța, să se întoarcă la Sfânta Scriptură și să recurgă la post și rugăciune.

„Pur și simplu este peste puterea mea de a înțelege recunoștința și mulțumirea pentru jertfa lor. Nici nu poate fi cuprinsă într-un cuvânt atât de mic cum este mulțumesc. El iubește în continuare, acest popor iubește în continuare România, le mulțumește tuturor și le spune să aibă în continuare credință, nădejde, indiferent cât mesianic ar putea să sune aceste lucruri”, a spus aceasta, referindu-se la sprijinul primit din partea susținătorilor.

Soția fostului candidat a descris situația drept un „precedent foarte periculos” și a calificat-o drept un caz de persecuție politică fără precedent după 1989. În opinia sa, ceea ce se întâmplă în prezent nu privește doar familia Georgescu, ci ar putea avea consecințe pentru oricine.

„Știți, până la urmă, la un moment dat, cu toții ajungem să ne întoarcem la Sfânta Scriptură și acolo avem două arme minunate, pentru care, slavă Domnului, deocamdată nu ne judecă și nu ne închide nimeni, pe nedrept, mai ales: postul și rugăciunea. Acestea ne-au mai rămas. Și dragostea dintre noi”, a conchis ea.

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