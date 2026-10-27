 Cum a motivat judecătorul de la Tribunalul București decizia de a nu prelungi arestul lui Călin Georgescu: „Acuzațiile sunt simple supoziții” | adevarul.ro
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Cum a motivat judecătorul de la Tribunalul București decizia de a nu prelungi arestul lui Călin Georgescu: „Acuzațiile sunt simple supoziții”

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Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, apreciind că privarea de libertate nu se mai justifică în acest moment.

Călin Georgescu în duba poliției
Călin Georgescu se află în arest preventiv Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit unor surse judiciare, în motivarea din dosarul lui Călin Georgescu judecătorul a constatat că acuzațiile recente nu sunt susținute de suficiente elemente probatorii care să justifice menținerea măsurii preventive.

Instanța de judecată a arătat că „în dosarul cauzei nu există minime elemente de fapt din care să rezulte comiterea de către inculpat a infracțiunilor menționate”.

Judecătorul a respins și argumentul privind presupusa intenție de alterare sau distrugere a unor mijloace de probă, apreciind că aceasta „nu este susținută de materialul probator indicat de procuror”, ci acuzațiile se bazează pe „simple supoziții ale organului de urmărire penală”.

Instanța nu a identificat un pericol concret pentru ordinea publică

Potrivit motivării, probele administrate nu oferă suficiente indicii pentru a concluziona că punerea în libertate a inculpaților ar reprezenta, în acest moment, un pericol concret pentru ordinea publică.

Judecătorul a mai reținut că inculpații nu s-au sustras urmăririi penale și nu au încercat să influențeze administrarea probelor.

În aceste condiții, instanța a considerat că menținerea arestului preventiv ar fi disproporționată în raport cu scopul urmărit, controlul judiciar fiind suficient pentru buna desfășurare a procesului penal.

Totuși, judecătorii au subliniat că suspiciunile referitoare la infracțiunea de înșelăciune rămân în discuție. Decizia privind măsura preventivă nu reprezintă o soluție definitivă asupra acuzațiilor formulate în dosar.

DIICOT a contestat decizia

Judecătorii Tribunalului București au respins luni, 26 octombrie, cererea DIICOT de prelungire a arestului preventiv și au dispus plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar.

Procurorii au contestat hotărârea, iar contestația urmează să fie judecată de Curtea de Apel București.

Măsura arestului preventiv expiră miercuri, 28 octombrie. Contestația trebuie soluționată până la acel moment pentru ca instanța superioară să poată decide asupra măsurii preventive înainte de expirarea acesteia.

În lipsa unei hotărâri care să mențină arestarea preventivă, Călin Georgescu ar urma să fie pus în libertate, în condițiile stabilite de instanță, inclusiv cu respectarea obligațiilor aferente controlului judiciar.

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