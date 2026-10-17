Călin Georgescu, primele precizări despre motivarea deciziei de arest la domiciliu

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a făcut primele precizări după apariția informațiilor privind motivarea deciziei Tribunalului București prin care arestarea preventivă a fost înlocuită cu arestul la domiciliu. Acesta susține că nici el, nici avocații săi nu au primit oficial documentul.

Călin Georgescu, la sediul DIICOT Foto: Inquam Photos / George Călin

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Georgescu a explicat că informațiile apărute în spațiul public ar proveni din motivarea hotărârii judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, însă nu pot fi confirmate deocamdată.

„Ieri, în presă au apărut informații prezentate ca fiind extrase din motivarea hotărârii judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. Deși informațiile par veridice, nu le putem confirma deocamdată, întrucât nici noi, nici avocații noștri nu am primit încă încheierea motivată pe cale oficială”, a transmis Călin Georgescu, pe Facebook.

Când ar putea primi Călin Georgescu motivarea instanței

Fostul candidat la alegerile prezidențiale estimează că documentul va fi comunicat luni. Tot atunci, dosarul ar putea fi înaintat Curții de Apel București.

„Estimăm că aceasta ne va fi comunicată luni, când este posibil să fie înaintat și dosarul către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați, alături de noi, informațiile oficiale”, a mai transmis Călin Georgescu.

Până la comunicarea oficială a motivării, informațiile apărute în presă cu privire la argumentele instanței nu au fost confirmate de fostul candidat și de echipa sa de avocați.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe 29 septembrie, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București, în dosarul instrumentat de DIICOT în care este acuzat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează o presupusă fraudă de peste un milion de euro, reclamată de un om de afaceri care susține că a fost prejudiciat într-o afacere ce ar fi trebuit să îi faciliteze obținerea unei linii de credit.

Anterior, pe 22 septembrie, Tribunalul București respinsese propunerea de arestare preventivă formulată de procurori și dispusese plasarea lui Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. DIICOT a contestat hotărârea, iar Curtea de Apel București a decis, pe 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile.

În motivarea deciziei, judecătorii au invocat inclusiv suspiciunile că Georgescu și Rusen ar fi intenționat să se sustragă urmăririi penale, precum și demersurile pentru găsirea unei locuințe în Italia.

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu, însă decizia a fost contestată de procurori. Aceasta nu este prima solicitare a fostului candidat de a beneficia de o măsură preventivă mai blândă. La începutul lunii octombrie, Georgescu a contestat și sechestrul instituit de procurori asupra locuinței sale din Mogoșoaia, în același dosar.