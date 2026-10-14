 „Se duce să mai vândă niște cărți din portbagaj”. Ironiile Ancăi Alexandrescu la adresa lui Robert Turcescu pe tema cărții cu Călin Georgescu | adevarul.ro
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„Se duce să mai vândă niște cărți din portbagaj”. Ironiile Ancăi Alexandrescu la adresa lui Robert Turcescu pe tema cărții cu Călin Georgescu

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Anca Alexandrescu l-a acuzat pe Robert Turcescu că ar profita de protestele organizate la Arestul Central pentru a-și promova cartea de dialog cu Călin Georgescu. 

Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu Foto: Mediafax

Anca Alexandrescu l-a criticat pe Robert Turcescu în cadrul emisiunii sale de la Realitatea Plus, făcând referire la prezența jurnalistului în contextul protestelor de la Arestul Central. Ea a susținut că acesta ar fi încercat să profite de situație pentru a-și promova cartea realizată în urma dialogului cu Călin Georgescu.

„Am auzit că este protest mâine la Bruxelles, se mai duce domnul Turcescu să mai vândă niște cărți din portbagaj. Apropo, a tăiat chitanță la Arestul Central?”, s-a întrebat Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus.

Reacția vine după ce Robert Turcescu a povestit, luni, în emisiunea „Ai Aflat!”, despre planurile pe care le avea împreună cu Călin Georgescu înainte ca acestea să fie întrerupte de evenimentele din acea perioadă.

Potrivit jurnalistului, fostul candidat la alegerile prezidențiale urma să participe la o emisiune și să ia parte la evenimente de promovare a volumului „Până la capăt. Călin Georgescu în dialog cu Robert Turcescu”. Printre acestea se număra și o lansare programată la Iași.

„Luni, atunci, pentru arestul acela de 24 de ore. În ziua de joi trebuia să vină la mine la emisiune. A fost reținut pentru 24 de ore, eliberat, dar avocații după aceea au spus: «Domnule, nu te duci acum la emisiuni și la nu știu ce»”, a explicat Robert Turcescu.

El a precizat că nici emisiunea nu a mai avut loc, nici lansarea de carte programată ulterior, în contextul evenimentelor care au urmat.

„N-a mai venit la emisiunea de joi, după care s-a întâmplat ceea ce știm că s-a întâmplat. Noi, duminică, în săptămâna aia, când l-au reținut la Otopeni pentru 24 de ore pe Călin Georgescu și a început această percheziție… Joi trebuia să facem emisiune, iar duminică trebuia să fim la Iași să lansăm acest volum”, a declarat Turcescu.

Călin Georgescu este cercetat de DIICOT într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Anchetatorii susțin că fostul candidat la prezidențiale ar fi provocat, împreună cu alte persoane, un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro unui om de afaceri, într-o afacere care ar fi vizat obținerea unei linii de credit.

Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Decizia de arestare preventivă a fost urmată de proteste ale susținătorilor lui Călin Georgescu în fața Arestului Central din București, unde acesta a fost încarcerat. Protestele au continuat în zilele următoare, numărul participanților crescând până la aproximativ 2.000 de persoane.

Ulterior, instanța a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

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