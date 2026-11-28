Sursa: Poliția Română

Doi bărbați din județul Mureș sunt cercetați după ce ar fi încercat să pătrundă prin efracție într-o locuință din Harghita, folosind o mașină cu numere de înmatriculare străine. Unul dintre ei, în vârstă de 40 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș au efectuat, la data de 27 noiembrie, șase percheziții domiciliare în județ, în cadrul a două dosare penale instrumentate sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.

Cercetările vizează infracțiuni de tentativă de furt calificat, punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la fals material în înscrisuri oficiale.

Au folosit numere de înmatriculare străine pentru a nu fi identificați

Potrivit anchetatorilor, în august 2026, doi bărbați, de 40 și 51 de ani, din județul Mureș, ar fi pătruns prin efracție într-o locuință din municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. Cei doi nu ar fi reușit însă să sustragă bunuri.

Pentru a ajunge la locul faptei, bărbații ar fi folosit un autoturism pe care montaseră plăcuțe cu numere de înmatriculare străine, cu scopul de a îngreuna identificarea lor.

Anchetatorii au stabilit, totodată, că bărbatul de 40 de ani ar fi folosit documente falsificate în procedura de înmatriculare a unui autoturism, pentru a ascunde proveniența plăcuțelor utilizate în timpul tentativei de furt.

Dispozitive GPS, echipamente de supraveghere și articole pirotehnice, ridicate de polițiști

În urma celor șase percheziții, polițiștii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă. Printre acestea se numără autoturismul folosit de cei doi, dispozitive de supraveghere, echipamente de localizare GPS și antispionaj, stații de emisie-recepție și o dronă.

De asemenea, au fost descoperite instrumente care ar fi putut fi folosite pentru deschiderea încuietorilor, articole pirotehnice din categoria F4, obiecte contondente, un cuțit de vânătoare și telefoane mobile.

Pentru accesul într-una dintre locațiile vizate, polițiștii au beneficiat de sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, fiind utilizată o autospecială dotată cu nacelă.

Cei doi bărbați au fost conduși la sediul poliției pentru audieri. În urma administrării probatoriului, față de bărbatul de 40 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acțiunea a beneficiat de sprijinul structurilor de acțiuni speciale, criminalistice și de jandarmerie, precum și al Poliției municipiului Odorheiu Secuiesc.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.