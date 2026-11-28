O persoană a murit, iar alte șase au fost rănite sâmbătă dimineață, 28 noiembrie, după ce un vehicul s-a răsturnat pe DJ 611, în localitatea Gratia, județul Teleorman. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

Accident cu mai multe victime în localitatea Gratia, Teleorman Foto: ISU Teleorman

Accidentul s-a produs la primele ore ale dimineţii de sâmbătă, 28 noiembrie şi a fost raportat imediat la 112. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Teleorman, inițial, salvatorii au primit informații potrivit cărora cinci persoane ar fi fost încarcerate, însă, pe măsură ce echipele au ajuns la fața locului și au evaluat situația, bilanțul victimelor a crescut la șapte.

Pentru gestionarea intervenției, autoritățile au activat Planul Roșu şi au mobilizat echipaje de pompieri și ambulanțe din Teleorman și Giurgiu, potrivit ReplikTV.

„Se intervine cu o autospecială de stingere, o descarcerare și un SMURD de la Detașamentul Videle, 4 ambulanțe SAJ Teleorman, dintre care una cu medic, Detașamentul Alexandria intervine cu o descarcerare, un SMURD și o Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple, Punctul de lucru Drăgănești intervine cu un SMURD și ISU Giurgiu, cu o autospecială de stingere și un SMURD”, au transmis reprezentanții ISU.

Accident cu mai multe victime în localitatea Gratia, Teleorman Foto: ISU Teleorman

La finalul intervenției, bilanțul a fost de șapte victime. O persoană a fost găsită decedată, iar două au fost descoperite inconștiente, cu multiple traumatisme. Acestea au fost transportate la Spitalul Floreasca din București.

Alte două victime, conștiente, dar care prezentau mai multe răni, au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Alexandria. O altă persoană, tot conștientă și cu multiple traumatisme, a fost preluată de un echipaj SMURD din Giurgiu și transportată la Spitalul Militar Central din Capitală.

Cea de-a șasea persoană rănită a primit îngrijiri medicale la locul accidentului, însă a refuzat transportul la spital.

Accident cu mai multe victime în localitatea Gratia, Teleorman Foto: ISU Teleorman

După acordarea asistenței medicale și gestionarea situației de urgență, pompierii au continuat misiunea pentru a asigura măsurile de prevenire și stingere a incendiilor. Autoritățile competente au preluat cazul și urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

La ora 06:35, Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.