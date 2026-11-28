Procurorii Parchetului European investighează o presupusă fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 655.000 de euro, într-un proiect de dezvoltare a unor clădiri inteligente. Anchetatorii au efectuat 14 percheziții în România și Belgia, iar trei persoane au fost plasate sub control judiciar.

Ancheta vizează un proiect de clădiri inteligente de 1,1 milioane de euro Foto: Genea

Ancheta coordonată de Parchetul European (EPPO), prin biroul din Iași, vizează un proiect de dezvoltare și achiziție de echipamente pentru administrarea clădirilor inteligente, prin intermediul unei platforme bazate pe tehnologia Internet of Things (IoT), a transmis instituția printr-un comunicat.

Proiectul, cofinanțat din fonduri europene, avea o valoare totală de aproximativ 1,1 milioane de euro (6,2 milioane de lei), din care contribuția Uniunii Europene se ridica la aproximativ 987.850 de euro (5,2 milioane de lei).

Potrivit anchetatorilor, societatea beneficiară ar fi obținut peste 655.000 de euro din fonduri europene prin declararea unor cheltuieli fictive. Printre acestea s-ar fi numărat salariile pentru 19 persoane care nu ar fi lucrat în realitate la proiect, precum și achiziția pretinsă a unor servicii de know-how tehnic care nu ar fi avut loc.

O parte substanțială din bani ar fi fost transferată ulterior, prin mai multe operațiuni bancare și intermediul unor societăți din Belgia și Luxemburg, înapoi către administratorul firmei beneficiare, în interes personal.

Nouă imobile, puse sub sechestru

Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului Uniunii Europene și acoperirea eventualelor cheltuieli judiciare, procurorii au instituit sechestru asupra a nouă imobile din județul Iași, aparținând celor trei suspecți.

Este vorba despre cinci terenuri, două case și două apartamente, a căror valoare este estimată la aproximativ un milion de euro. Totodată, au fost blocate toate conturile bancare deținute de societatea beneficiară a proiectului.

În cadrul operațiunii desfășurate miercuri, au fost efectuate 14 percheziții domiciliare în mai multe locații din România și Belgia. Trei persoane au fost aduse la sediul EPPO din Iași pentru a li se comunica oficial calitatea de suspect, fiind ulterior plasate sub control judiciar.

Faptele investigate ar putea constitui infracțiunile de fraudă cu fonduri europene, fals și spălare de bani.

Anchetă cu sprijinul autorităților din Belgia

La operațiune au participat Structura de Sprijin a procurorilor europeni delegați în România, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și Inspectoratul de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași.

De asemenea, anchetatorii au beneficiat de sprijinul Poliției Federale din Belgia, prin Oficiul Central pentru Combaterea Corupției și Direcția pentru Combaterea Criminalității Grave și Organizate.

Parchetul European precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la dovedirea vinovăției în fața instanțelor competente din România.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.