Călin Georgescu nu scapă deocamdată de arestul preventiv. Contestația ajunge la Curtea de Apel București. Precizările acestuia

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce procurorii au contestat decizia Tribunalului București de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu. Hotărârea definitivă urmează să fie pronunțată de Curtea de Apel București, potrivit unei clarificări publicate de reprezentanții lui Georgescu.

Călin Georgescu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Potrivit reprezentanților fostului candidat, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis, marți, 13 octombrie, cererea de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu. Hotărârea nu este însă definitivă, iar contestația a fost deja formulată.

„Marți, 13 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. Această hotărâre nu este definitivă. Legea prevede un termen de 48 de ore în care poate fi contestată de procuror, iar joi, 15 octombrie, s-au împlinit cele 48 de ore”, se arată în clarificare.

Reprezentanții lui Călin Georgescu au precizat că urmează ca judecătorul să redacteze încheierea motivată, după care dosarul va fi înaintat instanței superioare.

„Contestația a fost deja formulată. Urmează redactarea încheierii motivate de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și ulterior înaintarea dosarului către Curtea de Apel București. Aceasta este instanța care va soluționa contestația și va pronunța o hotărâre definitivă.Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare”, se mai arată în mesaj.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe 29 septembrie, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București, în dosarul instrumentat de DIICOT în care este acuzat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează o presupusă fraudă de peste un milion de euro, reclamată de un om de afaceri care susține că a fost prejudiciat într-o afacere ce ar fi trebuit să îi faciliteze obținerea unei linii de credit.

Anterior, pe 22 septembrie, Tribunalul București respinsese propunerea de arestare preventivă formulată de procurori și dispusese plasarea lui Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. DIICOT a contestat hotărârea, iar Curtea de Apel București a decis, pe 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile.

În motivarea deciziei, judecătorii au invocat inclusiv suspiciunile că Georgescu și Rusen ar fi intenționat să se sustragă urmăririi penale, precum și demersurile pentru găsirea unei locuințe în Italia.

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu, însă decizia a fost contestată de procurori. Aceasta nu este prima solicitare a fostului candidat de a beneficia de o măsură preventivă mai blândă. La începutul lunii octombrie, Georgescu a contestat și sechestrul instituit de procurori asupra locuinței sale din Mogoșoaia, în același dosar.