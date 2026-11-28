Mii de oameni sunt așteptați la Mănăstirea Prislop, la împlinirea a 37 de ani de la moartea lui Arsenie Boca. Pelerinajele la mormântul fostului călugăr, canonizat de Biserica Ortodoxă Română, au rămas unul dintre cele mai ample fenomene religioase din istoria recentă a României.

Arsenie Boca, icoana și imaginea din vremea în care era călugăr. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026, se împlinesc 37 de ani de la moartea lui Arsenie Boca (1910 - 1989) și un an de la proclamarea locală a canonizării sale. Mii de credincioși sunt așteptați la Mănăstirea Prislop, unde manifestările religioase dedicate duhovnicului vor începe încă de vineri seara.

„În ziua de 28 noiembrie 2026, Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara își serbează unul dintre hramuri, prăznuirea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, în cimitirul așezământului monahal aflându-se mormântul celui supranumit «Sfântul Ardealului»”, a transmis Episcopia Devei și Hunedoarei.

Potrivit programului anunțat de episcopie, sâmbătă, de la ora 7:00, este săvârșită slujba Sfântului Maslu, urmată, la ora 8:30, de Acatistul Sfântului Arsenie. Principalul eveniment religios al zilei, Sfânta Liturghie arhierească, are loc începând cu ora 9:00, la altarul de vară al Mănăstirii Prislop.

La comemorarea duhovnicului trecut în 2025

La comemorarea fostului stareț de la mănăstirile Prislop (Hunedoara) și Brâncoveanu (Sâmbăta de Sus, județul Brașov) sunt așteptați, ca în fiecare din ultimii ani începând din anii 2000, mii de oameni.

În iulie 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea a 16 preoți și călugări români din secolul al XX-lea, printre care și Arsenie Boca. Proclamarea canonizării lor a avut loc în 4 februarie 2025, la Catedrala Patriarhală din București, iar în 28 noiembrie 2025, la Prislop, a avut loc proclamarea locală a canonizării duhovnicului (video).

Cu mai mulți ani, înainte de a fi trecut în rândul sfinților, Arsenie Boca devenise o personalitate populară printre români. Un sondaj realizat de INSCOP Research în iulie 2015 arăta că 90,6 la sută dintre români auziseră de Arsenie Boca. Dintre aceștia, 34,8 la sută îl considerau deja un sfânt, 17,2 la sută îl identificau ca preot, iar 5,9 la sută drept călugăr. Alții îl asociau cu ideea de credință, cu minunile dumnezeiești și cu profețiile.

La sfârșitul anilor 2000, în cei mai aglomerați ani ai pelerinajelor, au fost perioade în care zeci de mii de oameni ajungeau săptămânal la Mănăstirea Prislop. Numărul tot mai mare vizitatorilor a schimbat înfățișarea locurilor din jurul așezământului monahal. Au fost amenajate parcări, drumul de acces la mănăstire a fost modernizat, iar în satele Silvașu de Sus și Silvașu de Jos și în Hațeg, orașul din vecinătatea lor, de care acestea aparțin au fost deschise pensiuni și numeroase afaceri, datorate popularității locului de pelerinaj.

Chipul duhovnicului a devenit unul dintre cele mai cunoscute simboluri religioase din România, fiind reprodus pe icoane, cărți, calendare și alte obiecte, înainte ca Biserica Ortodoxă Română să îl canonizeze.

Înmormântarea discretă a duhovnicului

În urmă cu 37 de ani, înmormântarea fostului călugăr fusese un eveniment cu mult mai discret decât comemorările care i-au urmat, în fiecare an, la 28 noiembrie. Arsenie Boca s-a stins din viață la Sinaia, iar trupul său a fost adus la Mănăstirea Prislop pentru a fi înmormântat, conform dorinței sale, în cimitirul așezământului unde slujise ca stareț și duhovnic în anii ’50. Câțiva localnici din satele Hațegului, preoți și foști apropiați ai săi au participat la slujba de înmormântare din 4 decembrie 1989.

1/16 Arsenie Boca a fost comemorat la Mânăstirea Prislop Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) jpg

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„Erau zile geroase cele de la începutul lui decembrie ’89, când ne-a părăsit fostul stareț al mănăstirilor Sâmbăta și apoi Prislopul, dar despre sfârșitul aceleiași luni, pe măsură ce s-apropia praznicul Crăciunului, jertfele eroicului nostru popor au încălzit inimile tuturor”, amintea teologul Teodor Bodogae, fost coleg de bancă al lui Arsenie Boca la Academia Teologică din Sibiu.

Abia în ianuarie 1990, vestea morții călugărului avea să fie făcută cunoscută în presă, însoțită de primele relatări postume ale foștilor săi apropiați. Teodor Bodogae a consemnat-o într-un articol publicat în 15 ianuarie 1990, în ziarul „Telegraful Român”, în care și-l amintea pe fostul său coleg ca fiind un tânăr introvertit, cu o voință puternică, preocupat de cunoașterea sufletului omenesc și pasionat de artă.

„Zian-Vălean Boca (așa se numea înainte de călugărire părintele Arsenie) văzuse lumina zilei în ziua de 29 septemvrie 1910, în comuna Vața de Sus, din părțile orașului Brad. Cu toate că am șezut alături, pe aceeași bancă, vreme de patru ani, pe când făceam studiile de Teologie la Sibiu, totuși n-am ajuns să-i pot cunoaște toate adâncurile sufletului. Rețin totuși câteva aspecte pe care le socot concludente. Poate că faptul că nu s-a prea bucurat în tinerețe de căldura unei vieți familiale explică firea sa puțin sociabilă, retrasă, introvertită. Vacanțele le petrecea adeseori la o rudenie a sa. Ne-a impresionat tăria de voință cu care răbda frigul, fiind îmbrăcat adeseori în îmbrăcăminte redusă. Tot astfel abținerea de la bucate mai grele, renunțând regulat la «porția» de carne din institut”, scria Teodor Bodogae.

Articolul publicat la mai puțin de două luni de la moartea lui Arsenie Boca nu făcea nicio referire la presupusele sale puteri vindecătoare, profeții sau întâmplări supranaturale, care în anii următori aveau să îi sporească faima și să stârnească numeroase controverse.

Cum s-a născut fenomenul Arsenie Boca

La începutul anilor ’90, cei mai mulți vizitatori ai Mănăstirii Prislop treceau pe lângă mormântul lui Arsenie Boca fără a se opri, îndreptându-se spre chilia săpată în stâncă a Sfântului Ioan de la Prislop. Cu timpul, mormântul duhovnicului, străjuit de o cruce simplă de lemn, a devenit centrul simbolic al așezământului monahal.

Popularitatea lui Arsenie Boca a crescut odată cu apariția cărților de mărturii despre presupusele sale puteri vindecătoare și profețiile atribuite acestuia, legate de soarta soților Ceaușescu, de războaie, cutremure și evenimente apocaliptice.

Încă din primii ani de după Revoluție, unele dintre aceste relatări au fost contestate chiar de maica Zamfira (1925–2005), stareța Mănăstirii Prislop, care îi fusese alături duhovnicului timp de peste patru decenii.

„Un lucru care trebuie lămurit este ciudata apucătură a unor așa-ziși credincioși, care pretind că îl cunosc de nu știu când pe părintele (deși ar fi trebuit să aibă cel puțin 70 de ani să îl fi putut cunoaște la Mănăstirea Sâmbăta) și care cred că au ei datoria să-l facă ei cunoscut pe părintele. Adună ziceri sau predici de-ale părintelui, pe care le mai modifică și le amestecă cu predici făcute de ei, scot texte din contexte, copiază de pe unde pot prima schiță a Cărării, le multiplică și în felul acesta își fac o sursă de câștig, inducând în eroare suflete simple și necunoscătoare”, arăta stareța Zamfira, la finalul volumului „Cărarea împărăției”.

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În ciuda avertismentelor sale, numeroase asemenea relatări au continuat să circule, fiind popularizate de cărți, ziare, televiziuni și, mai târziu, de rețelele de socializare.

Cine a fost Arsenie Boca

Arsenie Boca s-a născut în 29 septembrie 1910, în comuna Vața de Sus, din județul Hunedoara, primind numele de Zian Vălean. Fiu al unui cizmar, a urmat școala și liceul la Brad, iar din 1929 a studiat la Academia Teologică din Sibiu, urmând apoi studii artistice la București. În 1939, a petrecut câteva luni la Muntele Athos.

În 1940 a fost tuns în monahism, iar doi ani mai târziu a devenit preot și stareț al Mănăstirii Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus, unde și-a câștigat reputația de duhovnic riguros.

Popularitatea călugărului a atras atenția autorităților comuniste. Arestat în 1945 și anchetat din nou în 1948, Arsenie Boca a fost mutat în același an la Mănăstirea Prislop. În 1951 a fost trimis la muncă la Canalul Dunăre–Marea Neagră, iar în 1959 a fost îndepărtat din mănăstire, odată cu desființarea acesteia.

„Nu a avut nicio condamnare. Nu a fost declarat niciodată legionar. A fost luat numai câteva luni pentru cercetări în anul 1948 de la Mănăstirea Brâncoveanu–Sâmbăta de Sus, din cauza popularității pe care o avea, iar în anul 1951 a fost luat și trimis un an de zile la canal, de la Mănăstirea Prislop, din aceeași cauză”, afirma stareța Zamfira, într-un articol publicat în 1990, în „Telegraful Român”.

În următoarele trei decenii, Arsenie Boca nu a mai putut sluji ca preot, însă a continuat să fie căutat de credincioși și supravegheat de Securitate. S-a dedicat picturii bisericești, iar între anii 1968 și 1984 a lucrat la pictura bisericii din Drăgănescu, din apropierea Bucureștiului.

Și-a petrecut ultimii ani din viață la Sinaia, unde a murit în 28 noiembrie 1989, la vârsta de 79 de ani, cu mai puțin de o lună înainte de căderea regimului Ceaușescu.