Dudu Georgescu, unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria fotbalului românesc, a murit la 76 de ani, în Canada.

Dudu Georgescu Foto: Sportpictures

Stabilit de mulți ani la Toronto, fostul internațional și-a petrecut ultimele clipe departe de țara în care a cunoscut cele mai mari performanțe. A rămas în memoria suporterilor drept dublu câștigător al Ghetei de Aur și unul dintre numele emblematice ale lui Dinamo.

Primele reacții oficiale ale poliției canadiene

Potrivit informațiilor transmise de autorități, echipajele au intervenit în dimineața zilei de 16 noiembrie 2026, la o adresă din cartierul Thorncliffe Park, din Toronto. Poliția nu a făcut public numele persoanei decedate, invocând legislația privind protecția datelor personale. Cu toate acestea, coordonatele intervenției se potrivesc cu cele apărute în relatările despre dispariția fostului mare fotbalist.

„Pot confirma că luni, 16 noiembrie 2026, în jurul orei 10:24, ne-am deplasat la o adresă din zona Thorncliffe Park, în urma unui apel prin stația de dispecerat referitor la o situație neclară. La fața locului a fost descoperită o persoană decedată. În acest moment, nu pot confirma identitatea persoanei, din motive legate de protecția datelor personale. A fost efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului. Dacă acest caz va deveni obiectul unei anchete penale, vom comunica informații suplimentare. Sper că aceste informații vă sunt de ajutor. Vă mulțumesc!”, a transmis unul dintre reprezentanții Poliției din Toronto, conform Fanatik.

Recordurile care i-au marcat cariera

Potrivit Federației Române de Fotbal, Dudu Georgescu deține recordul de goluri înscrise în prima ligă din România, cu 252 de reușite. A fost golgheterul campionatului în patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978. Cele două trofee „Gheata de Aur” au venit în 1975, când a înscris 33 de goluri, și în 1977, când a încheiat sezonul cu 47 de goluri.

La Dinamo, unde a evoluat între 1973 și 1983, a câștigat patru titluri de campion al României și o Cupă a României. Cu 207 goluri în campionat pentru formația bucureșteană, Georgescu este cel mai bun marcator al clubului în primul eșalon, conform bilanțului publicat de FRF.