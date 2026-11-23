România continuă să fie vizată de operațiuni de spionaj cibernetic atribuite unor grupări asociate serviciilor secrete ruse. Experții companiei de securitate cibernetică ESET avertizează asupra activității grupării Turla, asociată Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

Hackeri ruși Foto: Shutterstock

Potrivit specialiștilor ESET, o operațiune de spionaj cibernetic confirmată de Serviciul Român de Informații (SRI) a vizat corespondența electronică a unei instituții guvernamentale din România cu NATO și Uniunea Europeană. Experții nu exclud posibilitatea ca anumite informații să fi fost sustrase în urma compromiterii sistemelor informatice.

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Robert Lipovský, cercetător principal în cadrul ESET, a explicat modul în care acționează gruparea Turla și a precizat că România reprezintă o țintă recurentă pentru astfel de operațiuni.

Referitor la modul în care atacatorii au reușit să pătrundă în sistemele informatice, specialistul a precizat că nu există dovezi care să confirme metoda exactă utilizată. Cercetătorii au stabilit însă că hackerii au reușit să compromită un server Microsoft Exchange, folosit pentru gestionarea corespondenței electronice.

„Aceste servere de e-mail sunt, evident, accesibile de pe internet. Prin urmare, exploatarea unei vulnerabilități la nivelul serverului este o posibilitate. Este un scenariu pe care îl întâlnim uneori, chiar frecvent, în atacuri asemănătoare. Dar, pentru acest caz concret, nu avem dovezi”, a explicat Robert Lipovský, pentru publicația citată.

Acesta a subliniat că gruparea Turla se numără printre cele mai sofisticate structuri de tip APT (Advanced Persistent Threat), utilizând instrumente malițioase complexe pentru desfășurarea operațiunilor de spionaj.

„Instrumentele malițioase pe care le-am identificat și pe care le atribuim grupării APT Turla, asociată serviciului rus FSB, sunt sofisticate. Acesta este unul dintre aspectele care ies în evidență: Turla este una dintre cele mai sofisticate grupări APT existente, iar acest lucru se vede clar în instrumentele folosite atât în această operațiune, cât și în alte campanii pe care le desfășoară frecvent”, a declarat cercetătorul ESET.

Ce spune SRI despre atacul cibernetic

Serviciul Român de Informații a anunțat că, în decembrie 2025, Centrul Național Cyberint a identificat un atac cibernetic care a vizat o instituție guvernamentală din România. În urma intervenției, au fost implementate măsuri de contracarare a atacului și de remediere a efectelor acestuia.

Potrivit SRI, atacatorii au exploatat mai multe vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, însă intervenția specialiștilor Centrului Național Cyberint a permis oprirea atacului.

Instituția a precizat că nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, iar serviciul de e-mail afectat a fost remediat.

Totodată, SRI a informat beneficiarii legali, iar incidentul a făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, în cadrul comunității de intelligence, precum și cu reprezentanții Uniunii Europene și ai NATO.

Avertismentul experților ESET readuce în atenție riscurile la adresa infrastructurilor informatice ale instituțiilor publice și importanța consolidării măsurilor de securitate cibernetică, în contextul intensificării operațiunilor de spionaj atribuite unor actori statali.

România s-a confruntat și cu atacuri revendicate de alte grupări pro-ruse. În mai 2022, Killnet a revendicat atacuri asupra site-urilor unor aeroporturi românești, inclusiv „Henri Coandă”. Paginile au devenit inaccesibile, însă siguranța zborurilor nu a fost afectată, potrivit informațiilor publicate atunci. Atacurile au fost descrise drept probabil de tip DDoS, care urmăresc blocarea accesului la servicii online, nu spionarea corespondenței.

La nivel european, gruparea pro-rusă NoName057(16) a fost vizată în iulie 2025 de o operațiune internațională împotriva atacurilor DDoS. Potrivit procurorilor germani, gruparea recrutase prin Telegram peste 4.000 de voluntari care își puneau sistemele la dispoziție pentru blocarea serverelor. Țintele au inclus servicii guvernamentale, bancare, de sănătate și telecomunicații din state europene care sprijină Ucraina. În acest dosar, procurorii nu au stabilit însă o legătură specifică între suspecți și statul rus.