O casieriță care a lucrat aproximativ 20 de ani într-un supermarket din Italia și-a pierdut locul de muncă după ce nu ar fi scanat două produse în valoare totală de 30,52 euro. Curtea de Apel din Bologna a menținut decizia angajatorului, considerând că imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt concludente.

Femeia și-a pierdut locul de muncă după 20 de ani Foto: Pexels

Angajata lucra într-un magazin dintr-un centru comercial din Modena. Compania care administra unitatea a acuzat-o că nu a înregistrat la casă două produse: un wok, în valoare de 23,62 euro, și o strecurătoare, care costa 6,90 euro, relatează Corriere della Sera.

Potrivit acuzațiilor formulate de angajator, femeia ar fi repetat de două ori aceeași mișcare, trăgând produsele spre corpul său pentru a împiedica citirea codurilor de bare de către scannerul optic al casei de marcat.

Casierița a contestat concedierea și a cerut anularea acesteia, reintegrarea în funcție și acordarea unor despăgubiri. Atât Tribunalul din Modena, în primă instanță, cât și Curtea de Apel din Bologna i-au respins însă solicitările.

Ce au surprins camerele de supraveghere

În motivarea hotărârii, judecătorii au arătat că imaginile surprinse de camerele de supraveghere nu lasă loc unor interpretări diferite.

„Vizionarea imaginilor a permis constatarea, fără teama de a fi contraziși, având în vedere claritatea înregistrării video, care cu siguranță nu poate face obiectul unor interpretări îndoielnice, că angajata a efectuat acțiunea contestată în mod fluent, fără ezitare sau dificultate, evitând în mod voluntar sistemul de scanare a produselor și de înregistrare a vânzării”, se arată în hotărâre.

Conform reconstituirii făcute de instanță, femeia a luat wokul și strecurătoarea de pe banda casei de marcat și le-a tras spre ea, îndepărtându-le de cititorul optic integrat în suprafața casei.

Agentul de pază ar fi intervenit abia la finalul operațiunii de încasare, după ce bonul fiscal fusese emis, constatând că cele două produse nu fuseseră înregistrate.

Judecătorii: Nu valoarea produselor contează, ci încălcarea încrederii

În decizia pronunțată în apel, judecătorii Angelini, Martinelli și Pascarelli au respins integral contestația angajatei.

„Având în vedere toate cele de mai sus și respingând sau considerând soluționate implicit toate celelalte aspecte care nu au fost abordate în mod expres, apelul femeii este respins în totalitate, fiind nefondat atât în fapt, cât și în drept, menținându-se astfel pe deplin hotărârea contestată”, au precizat magistrații.

Instanța a considerat că gravitatea comportamentului, și nu valoarea redusă a produselor, a dus la ruperea relației de încredere dintre angajată și companie.

Judecătorii au subliniat că lipsa unui prejudiciu financiar sau valoarea redusă a acestuia nu sunt relevante pentru stabilirea existenței unui motiv întemeiat de concediere atunci când comportamentul ilegal al salariatei a dus la încălcarea obligației de încredere față de angajator.

Pe lângă pierderea locului de muncă, femeia a fost obligată să achite aproximativ 5.000 de euro cheltuieli de judecată pentru procesul de apel, sumă care se adaugă celor 1.500 de euro stabilite în primă instanță.