Premierul Luca Niculescu a afirmat luni, 23 noiembrie, că Guvernul pregătește măsuri pentru sprijinirea companiilor, printre care eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, orientarea schemelor de sprijin către investiții și cercetare-dezvoltare și înființarea Fondului RoBOOST.

Luca Niculescu Foto: GOV.RO

„Am remarcat temele pe care le-aţi ales pentru dezbaterile din acest an: finanţarea investiţiilor, digitalizarea şi energia. Sunt trei domenii esenţiale pentru dezvoltarea economiei româneşti, sunt trei dintre preocupările importante ale Guvernului.

Economia României traversează, într-adevăr, o perioadă complicată. Încheiem un an dificil, marcat de presiuni bugetare şi de o activitate economică mai slabă decât ne-am fi dorit, iar responsabilitatea Guvernului este să pună ordine în finanţele publice şi în acelaşi timp să creeze condiţii pentru reluarea creşterii economice.

Avem nevoie de disciplină bugetară, avem nevoie de investiţii, de companii care se dezvoltă, avem nevoie de locuri de muncă mai bine plătite, iar pentru asta statul şi mediul de afaceri trebuie să lucreze mână în mână, cu atât mai mult cu cât estimările pentru 2027 ne dau motive de optimism şi indică revenirea economiei pe creştere”, le-a transmis premierul Luca Niculescu participanţilor la evenimentul ROINVEST, Ediţia a VII-a organizat de News.ro.

Niculescu a declarat că investitorii au nevoie de reguli stabile și predictibilitate, iar bugetul pentru 2027 va urmări susținerea investițiilor și relansarea economiei.

Printre măsurile pregătite pentru anul viitor se numără eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, redirecționarea schemelor de sprijin către investiții și cercetare-dezvoltare și pregătirea Fondului RoBOOST.

Guvernul vizează și consolidarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, atragerea finanțărilor private și accesarea fondurilor europene.

Niculescu: mediul de afaceri „nu aşteaptă miracole de la stat”

Digitalizarea şi energia sunt domenii-cheie avute în vedere de Guvern, în acest context Luca Niculescu afirmând că România trebuie să valorifice „mai bine” resursele de care dispune, indiferent de tipul acestora.

„Investiţiile în producţie şi în reţele sunt esenţiale pentru ca industria românească să aibă acces la energie la preţuri competitive şi acesta este şi obiectivul comitetului interministerial pe care l-am înfiinţat la Guvern: să identificăm soluţii concrete pentru ca potenţialul energetic al României să se transforme într-un avantaj pentru economie şi pentru cetăţeni”, a adăugat prim-ministrul.

Luca Niculescu spune că a discutat, în prima lună a mandatului său, cu numeroşi antreprenori şi investitori români şi străini, constatând un lucru pe care îl ştia şi anume că mediul de afaceri „nu aşteaptă miracole de la stat, aşteaptă reguli stabile, decizii coerente , mai puţină birocraţie”.

„Statul are datoria să elimine obstacolele inutile, să simplifice procedurile, să încurajeze investiţiile, dar fabricile, liniile de producţie, afacerile care creează locuri de muncă, pe acestea le construiţi dumneavoastră, iar noi trebuie să vă fim parteneri şi nu să vă complicăm munca. (...) Atunci când companiile româneşti şi investitorii din România reuşesc, atunci câştigăm cu toţii”, le-a mai transmis Luca Niculescu reprezentanţilor mediului de afaceri.