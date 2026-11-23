Ancheta privind moartea lui Dudu Georgescu, fostul fotbalist care a câștigat de două ori Gheata de Aur, continuă în Canada. Autoritățile din Toronto au luat-o în vizor pe Marina, soția acestuia, care lucrează ca asistentă medicală. Femeia a fost ținută în custodia poliției timp de 72 de ore, după care a fost eliberată.

Dudu Georgescu Foto: Mediafax

Gheorghe Turda, cunoscut interpret de muzică populară în vârstă de 78 de ani, a adus în discuție detalii tulburătoare despre ultimele zile din viața fostului atacant. Potrivit artistului, Dudu Georgescu ar fi murit în condiții violente, după ce relația cu Marina s-ar fi destrămat. Acesta susține că soția l-ar fi părăsit înainte de tragedie.

Cântărețul a mers și mai departe cu afirmațiile, spunând că fostul sportiv ar fi fost victima unei crime, nu că și-ar fi pus capăt zilelor. Informațiile prezentate de acesta par să coincidă cu relatările unei persoane din cercul apropiat al celor doi. În paralel, polițiștii canadieni au audiat-o și au reținut-o pentru trei zile pe Marina, însă ulterior femeia a fost pusă în libertate și, potrivit informațiilor apărute, nu a mai fost de găsit.

„Marina a fost ridicată ca prim suspect!”

Despre situația celor doi a vorbit și Irina Șandor, soția lui Șandor Gavrilă. Acesta din urmă, fost membru al orchestrei de muzică populară „Ciocârlia” din cadrul Ministerului de Interne, îi oferise lui Dudu Georgescu locuința în care fostul fotbalist locuia cu chirie. Imobilul s-a aflat în administrarea sa o perioadă îndelungată.

„Eu am auzit și vă pot împărtăși faptul că întâi a venit Salvarea. L-a găsit mort, a mai venit o Salvare, care a verificat cele prezentate de primul echipaj. Apoi, s-a dat telefon la Poliție, care a constatat, apoi a venit morga. Marina a fost ridicată ca prim suspect de către Poliție. A fost ținută 3 zile la Poliție, apoi i-au dat drumul, probabil sub cauțiune, probabil trebuie să fie disponibilă Poliției 24 de ore. Un cuțit a fost găsit în corpul lui, așa am auzit și noi. A spus că se va muta în altă parte la altcineva din clădire, dar bineînțeles că nu e acolo. Nu a fost găsită, nu se știe unde e, ce a făcut!”, a declarat Irina Șandor, pentru gsp.ro.

„Marina este fugită!”

„Eu o cunosc pe Marina, am fost cea care le-a dat apartamentul, erau sub managementul meu. Managementul închiriază apartamente, asta am făcut eu. M-au solicitat pe mine când au venit în Canada să le găsesc un apartament. Le-am dat un apartament într-unul dintre acele blocuri. Au locuit acolo cu o chirie cât am putut eu să le-o dau de mică, fiindcă nu aveau job. El a fost un singuratic, un om care greu se acomoda cu prietenii. A muncit, a făcut tot felul de munci josnice… Când a venit Poliția au găsit un cuțit în burta lui, au găsit sânge peste tot, în baie. Dar Salvarea a fost mai vigilentă, iar Poliția a venit mai repede. Casa este sub supravegherea Poliției, așa cum v-am zis. Nu poate să intre nimeni, este un polițist în fața ușii care păzește 24 de ore. Marina este fugită. Unde? Nu știu! Nu știu dacă a fost eliberată pe cauțiune sau i-au dat drumul fără dovezi… Doar Poliția poate spune. Decizia nu poate veni fără realizarea autopsiei, fără decizia medicului legist în privința cauzei morții lui!”, a completat soția lui Șandor Gavrilă.

Crimă sau sinucidere?

„Situația este foarte critică. Poliția investighează și a anunțat că este vorba de crimă sau de sinucidere. Apartamentul unde el a locuit cu soția este 24 de ore sub supravegherea Poliției. Nu știu unde a dispărut Marina (n.r. soția lui Dudu Georgescu). Nu știu dacă divorțaseră, a fost o familie care nu avea prieteni foarte mulți.

Dudu era foarte tulburat din cauza stresului și a situației sale financiare. A suferit, de-a lungul anilor, din cauza întâmplărilor, din cauza job-urilor pe care le-a avut aici. Românii de aici au încercat să-l ajute, dar el s-a distanțat de toată lumea. Din ce am înțeles, povestea a început după ce el a căzut din pat. E un vecin pe care Marina l-a solicitat să vină în momentul în care Dudu a căzut.

A căzut din pat, Marina a dat telefon unui român mai apropiat de Dudu, i-a spus să vină să-l ajute că nu poate să-l ridice. Persoana aceea ne-a comunicat că a văzut ceva suspicios la el și a rugat-o pe Marina să dea telefon la Salvare. Situația a fost mai critică, dar nu știm tot în detaliu. Am înțeles că Marina a sunat Salvarea. Salvarea a venit, a constatat ce a constatat și s-a considerat că e nevoie de sosirea altei Salvări. Am înțeles că au venit deja prea târziu, fiind deja mort!”, a mai spus Irina Șandor.