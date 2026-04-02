Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest în dosarul tentativei de lovitură de stat. Măsură mai blândă pentru fiul său

Curtea de Apel București a decis joi, 2 aprilie, ca Horațiu Potra, mercenarul extras din Dubai sub acuzații de tentativă de lovitură de stat, să rămână în arest, în timp ce doi dintre apropiații săi au fost plasați sub control judiciar.

Instanța a analizat astăzi contestațiile formulate de cei trei inculpați împotriva deciziei anterioare din 18 martie 2026. Judecătorii au respins ca nefondată contestația lui Horațiu Potra. Acesta rămâne sub măsura arestului la domiciliu, fiind obligat și la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În schimb, instanța a admis contestațiile pentru fiul său, Dorian Potra, și nepotul Alexandru Cosmin Potra și a desființat parțial încheierea anterioară și a dispus înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar.

Aceștia au mai multe interdicții:

Interdicția de comunicare: Nu au voie să ia legătura cu o listă lungă de coinculpați, cap de listă fiind Călin Georgescu și Horațiu Potra, dar și cu peste 20 de martori din dosar.

Monitorizare GPS: Ambii sunt obligați să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere (brățară electronică).

Fără arme: Le este interzis să dețină, să folosească sau să poarte orice tip de armă.

Restricții de mișcare: Nu au voie să părăsească teritoriul României fără aprobare

O victorie importantă în instanță au obținut inculpații Hauptman Manfred-Ioan, Panţa Dan Cristian, Lăpădatu Claudiu Marian, Moldovan Dionisie și Lascu Bogdan Florin. În cazul acestora, Curtea de Apel a decis revocarea totală a măsurii controlului judiciar sub care se aflau până astăzi.

Horațiu Potra este în spatele grațiilor din momentul în care a fost extrădat din Dubai, sub escorta polițiștilor români. Procurorii îl acuză că ar fi făcut parte dintr-un plan dintr-o grupare pentru a destabiliza România, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

Potra şi persoane din anturajul său urmau să desfăşoare ”acțiuni violente cu caracter subversiv”

Amintim că, potrivit procurorilor, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidențiale din România, în dimineața de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov, „în condiții de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra.

Tot potrivit procurorilor, în cadrul întâlnirii de la Ciolpani, cei doi au discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare „acțiuni violente cu caracter subversiv”, pentru a deturna manifestațiile pașnice de la vremea respectivă.

Procurorii susțin că, prin contacte cu o organizație radical-naționalistă și mesaje considerate alarmiste și manipulatoare către susținători, Călin Georgescu ar fi întărit intențiile infracționale ale lui Horațiu Potra.

S-au făcut și percheziții la acel moment, iar anchetatorii au găsit mai multe sume de bani în locuința lui Horațiu Potra, inclusiv bani într-un seif încastrat în podea, dar și un întreg arsenal de arme.

