Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Decizie definitivă: Călin Georgescu scapă de controlul judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară

Tribunalul București a decis vineri, 3 aprilie, să ridice măsura controlului judiciar impusă lui Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Decizia este una definitivă.

Călin Georgescu scapă de controlul judiciar. FOTO Mediafax

Instanța a admis contestația depusă de acesta împotriva hotărârii Judecătoriei Sectorului 1 din 26 martie, potrivit datelor publicate pe portalul instanțelor.

Judecătorii au dispus revocarea măsurii preventive care fusese instituită în februarie 2025.

Desfiinţează hotărârea. Solutia pe scurt: În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. a) rap. la art. 206 Cod procedură penală, admite contestația formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii pronunţate de către judecătorul din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 26.03.2026, în dosarul nr. 24185/299/2025/a3. Desfiinţează în parte încheierea din data de 26.03.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr. 24185/299/2025/a3 şi rejudecând: În temeiul art. 362 rap. la art. 208 alin. (3) ?i (5) C.pr.pen. cu ref. la art. 202 ?i art. 211 C. proc. pen, constată legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar dispuse faţă de inculpatul sus-men?ionat. În baza art. 242 alin. (1) C. proc.pen., dispune revocarea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul sus-menționat. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea contestaţiei rămân în sarcina acestuia”, se arată pe portalul Tribunalului București.

 Hotărârea Tribunalului București nu mai poate fi contestată:

Definitivă Pronunţată astăzi, 03.04.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre  488/2026  03.04.2026”. 

În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii au precizat în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, susţin procurorii.

Amintim că celălalt dosar în care Călin Georgescu este judecat - cel în care este acuzat, alături de Horațiu Potra și mai mulți apropiați ai acestuia, de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale - a trecut pe 2 aprilie de etapa camerei preliminare, însă hotărârea poate fi încă atacată.

