Emisiunea „Pe muchie de cuțit”, prezentată de Paul Nicolau, „alias” Pescobar, și pregătită de Pro TV după formatul internațional „Kitchen Nightmares”, ar fi fost suspendată după primele filmări.

Pescobar Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Potrivit Pagina de Media, managementul Pro TV a luat această decizie după ce a văzut rezultatul încercărilor de la „Pe muchie de cuţit”. Show-ul nu s-ar ridica la nivelul standardelor aşteptate de televiziune pentru a ajunge pe post.

Mai multe filmări au avut deja loc. Pro TV a optat pentru o gazdă care s-a făcut remarcată pe reţeaua TikTok şi a fost implicată într-o serie de controverse.

Într-un răspuns pentru Pagina de Media, televiziunea a transmis că „strategia de programe este un proces complex, iar deciziile privind difuzarea producţiilor sunt luate în funcţie de contextul general şi de grila de programe.”

„Filmarea unei producţii nu înseamnă neapărat că aceasta va fi difuzată imediat, iar în această primăvară, PRO TV le oferă telespectatorilor o gamă variată de conţinut.”

Emisiunea „Pe muchie de cuțit” reprezintă o adaptare după formatul internațional „Kitchen Nightmares”, în care celebrul chef Gordon Ramsay este invitat să petreacă o săptămână într-un restaurant aflat în dificultate, pentru a încerca să-i redreseze activitatea.

Versiunea americană a emisiunii a debutat pe postul Fox, pe 19 septembrie 2007, fiind bazată pe formatul britanic „Ramsay's Kitchen Nightmares”. Show-ul a revenit în producție în 2023, iar cel de-al zecelea sezon a fost lansat în iulie 2026.

Pro TV a retras din grilă emisiunea „Burlacii”, după doar câteva ediții, din cauza audiențelor sub media postului și a nemulțumirilor publicului. Show-ul, remarcat pentru scenele și discuțiile explicite cu tentă sexuală, a fost mutat ulterior pe Acasă TV și Voyo.