Cetățeni ruși, printre care persoane legate de industria de război a Moscovei și de grupări criminale, pot circula și activa liber în UE cu noile lor pașapoarte românești, arată o anchetă jurnalistică internațională, realizată de Kyiv Independent, împreună cu Public Record (România), Cu Sens (Republica Moldova), Follow the Money (Țările de Jos), Le Monde (Franța) și Centrul de Investigații Ján Kuciak (Slovacia).

Cetățeni ruși, puși sub acuzare pentru obținerea fauduloasă a pașapoartelor românești Foto: Shutterstock

Legile românești privind cetățenia au permis un sistem pe scară largă prin care străini au primit cetățenie UE pe baza unor documente false.

Schema este investigată de autoritățile române. Separat, o instanță din București judecă peste 800 de procese civile pentru anularea unor acte de identitate obținute cu acte false. Jurnaliștii de la publicațiile nominalizate mai sus au consultat dosarele a 55 de astfel de cauze.

În peste 30 dintre ele, beneficiarii erau cetățeni ruși, inclusiv persoane sancționate de Ucraina pentru legăturile cu mașina de război a Rusiei sau cu lumea interlopă. Cel puțin opt ruși s-au prezentat drept ucraineni pentru a obține acte românești, în plin război în Ucraina. Toți au apelat la același notar din Republica Moldova.

România a pus recent sub acuzare cel puțin 16 cetățeni ruși, dar este posibil ca ei să rămână în afara controlului procurorilor, arată investigația la care au lucrat Andrei Popoviciu (Follow the Money), Ana Poenariu și Bianca Albu (Public Record), Adela Sevciuc (Cu Sens), Marine Leduc (Le Monde) și Lukáš Diko (Centrul de Investigații Ján Kuciak).

Sute de „români” care nu sunt români

În ultimii ani, sute de străini, mulți dintre ei ruși, au folosit procedura de redobândire a cetățeniei române pentru a obține pașapoarte autentice pe baza unor certificate de cetățenie false, potrivit autorităților de la București.

Pașaportul românesc înseamnă cetățenie europeană și dreptul de a locui, a munci și a călători fără vize pe continent și dincolo de el. Pentru ruși, care nu au avut niciodată acces liber în Europa și au primit restricții suplimentare după invazia la scară largă din Ucraina, el a fost o cale de a ocoli sancțiunile.

Unii au mers mai departe și s-au dat drept ucraineni. Ancheta a identificat opt cazuri în care cetățeni ruși au folosit pașapoarte ucrainene suspecte și certificate de cetățenie românești false pentru a obține acte românești autentice, în 2023 și 2024.

Printre ei se numără un membru al unui clan influent din Cecenia, fostul șef al unei întreprinderi de stat rusești producătoare de explozibili și un bărbat despre care presa a scris că ar avea legături cu crima organizată.

Cum funcționa schema

Sistemul exploatează o cale legală de acces la cetățenie. România acordă redobândirea cetățeniei descendenților celor care au pierdut-o împotriva voinței lor. Majoritatea locuiau în regiuni pierdute de țară în 1940, astăzi pe teritoriul Republicii Moldova și al Ucrainei. Cine poate dovedi o legătură de familie cu aceste teritorii are dreptul la un certificat de cetățenie.

Frauda ține de documentele folosite pentru a invoca acest drept. De obicei, totul începe cu un act genealogic fals, probabil emis într-o țară terță, care leagă solicitantul de strămoși din fostele teritorii românești.

Procurorii spun că, în cazurile mai recente, au fost falsificate chiar certificatele de cetățenie. Această scurtătură poate scurta procedura cu ani și ocolește verificările antecedentelor penale.

Cu certificatul fals, fraudatorii obțineau apoi o serie de acte autentice: certificat de naștere transcris în registrul stării civile din România, carte de identitate și pașaport.

Rețelele se bazează pe intermediari și funcționari români și pot activa sub acoperirea unor agenții de migrație private, ale căror reclame au inundat rețelele sociale rusești după începerea invaziei din Ucraina și înăsprirea regulilor de viză ale UE.

Un avocat român care a reprezentat clienți în zeci de procese de anulare a declarat pentru Le Monde că schema poate costa între 50.000 și 70.000 de euro de persoană. El a vorbit sub protecția anonimatului, din cauza sensibilității subiectului.

Rușii din dosarele instanței

Procesele de anulare, deschise de autoritățile române, indică data și locul nașterii și numele părinților fiecărei persoane. Aceste date i-au ajutat pe jurnaliști să îi identifice.

Unul dintre ei este Mairbek Abdulazizov, membru al unei familii din centrul regimului liderului cecen Ramzan Kadîrov. Forțele lui Kadîrov luptă în Ucraina, iar procurorii ucraineni au deschis mai multe dosare pentru crime de război împotriva lui și a luptătorilor săi.

În Cecenia, Abdulazizov este consilierul directorului Fondului Regional de Asigurări Obligatorii de Sănătate, care este chiar fratele său, Denilbek Abdulazizov. Acesta conduce fondul din 2007. Potrivit publicației Novaia Gazeta, instituția, care gestionează banii pentru sănătatea publică din regiune, servește drept canal pentru fluxuri financiare mari și opace. În 2024, Kadîrov i-a acordat lui Mairbek Abdulazizov Ordinul „Kadîrov”, cea mai înaltă distincție a Ceceniei. Un alt frate este ministrul mediului din Cecenia, iar un nepot conduce administrația raionului Vedeno.

Dmitri Rudenko a lucrat peste un deceniu în industria de apărare a Moscovei. Până în aprilie 2025 a condus Biroul Special de Proiectare și Tehnologie „Tehnolog”, o companie de stat care dezvoltă explozibili pentru muniția tancurilor și pentru rachete. În octombrie 2026, UE a inclus biroul pe lista sancțiunilor, invocând rolul său în complexul militar-industrial al Rusiei. Ucraina sancționase atât biroul, cât și pe Rudenko încă din 2023.

Procesul contestă actele românești ale lui Rudenko, dar și ale fostei sale soții și ale copiilor. Presa rusă, citând anchetatori, a scris că el a călătorit în mod repetat în Franța din 2022 și a transferat în străinătate cel puțin 700.000 de euro. În februarie 2025, Rudenko a fost arestat pentru delapidare și spălare de bani. Alte detalii despre caz nu au fost făcute publice.

Nurutdin Dadaev, cetățean rus din Daghestan, se află din 2021 pe lista sancțiunilor Ucrainei, alături de fratele său. Presa ucraineană a scris că lista îi vizează pe așa-numiții „hoți în lege”, elita lumii interlope postsovietice. În 2020, serviciul rus de monitorizare financiară îl include pe lista teroriștilor și extremiștilor.

Ceilalți cinci sunt Islam Gadjiev, din Mahacikala, despre care presa rusă a scris în legătură cu impozite neplătite pe proprietăți, și patru oameni de afaceri: Beslan Magomadov, fost director regional la operatorul de telefonie VimpelCom, Aleksandr Efimov, angajat al unei firme de investiții, Aleksei Bogaciov, care a condus aproximativ o duzină de companii din Samara, și Șamil Musaev, proprietarul unei firme de transport din Daghestan. Musaev are aceeași adresă, într-un sat din România, cu Nurutdin Dadaev.

Ruși deghizați în ucraineni

Dosarele arată că bărbații au folosit certificate rusești de naștere suspecte și certificate românești de cetățenie false. În plus, toți cei opt au depus cererile ca cetățeni ucraineni.

Abdulazizov a prezentat copii după un pașaport ucrainean și o carte de identitate ucraineană, ambele emise, chipurile, în noiembrie 2020, cu mult înainte de invazia la scară largă, și o adresă la Kiev. Pașaportul său rus nu apare nicăieri în cererea depusă în România. Rudenko a depus, de asemenea, pașaport și carte de identitate ucrainene, datate mai 2020, când conducea la Sankt Petersburg o companie rusă de stat de apărare.

Potrivit Marei Dorofte, expertă română în riscuri de criminalitate financiară, solicitanții ar fi putut folosi pașapoarte ucrainene pentru a evita verificările mai stricte aplicate cetățenilor ruși. „Autoritățile române au anunțat public că vor aplica o verificare sporită cererilor de pașapoarte și cărți de identitate venite de la cetățeni ruși, urmărind mai atent legăturile cu persoane sancționate de UE și SUA”, a spus ea.

Șamil Musaev, Islam Gadjiev și Mairbek Abdulazizov, contactați telefonic, au negat că ar fi avut vreodată pașapoarte ucrainene. Aleksei Bogaciov a spus că „nu a folosit nimic nicăieri”. Ceilalți nu au putut fi contactați și nu au răspuns solicitărilor scrise, notează Kyiv Independent.

Serviciul De Stat pentru Migrație al Ucrainei oferă un instrument online care arată dacă un număr de pașaport sau de carte de identitate a fost declarat invalid. Dintre cele opt numere de pașaport din dosarele românești, doar două au fost invalidate: ale lui Dadaev și Magomadov. Cărțile de identitate ucrainene ale lui Rudenko, Efimov și Bogaciov sunt și ele invalide. Cea a lui Abdulazizov nu figurează printre cele invalidate.

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Totuși, un detaliu ridică semne de întrebare. Cu ajutorul unui expert în documente, Kyiv Independent a analizat zona cu citire automată a copiei pașaportului ucrainean al lui Abdulazizov, depusă la autoritățile române. Niciuna dintre cele cinci cifre de control nu corespunde rezultatului algoritmului stabilit de Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO).

Viktoria Kulikovska, șefa Laboratorului de Expertiză a Scrisului de Mână și a Documentelor din cadrul Institutului de Cercetare în Expertiză Criminalistică din Kiev, spune că acest lucru nu dovedește, singur, falsul. Un astfel de pașaport nu ar fi putut însă trece o frontieră, pentru că scanarea la controlul de frontieră ar fi declanșat o eroare de integritate a datelor. „Potrivit cerințelor ICAO și legii ucrainene, un pașaport cu erori tehnice sau discrepanțe în zona cu citire automată este considerat inutilizabil, iar grănicerii au dreptul să îl confiște”, a explicat ea.

Șefa Serviciului de Migrație din Ucraina, Natalia Naumenko, a refuzat să comenteze cazurile concrete, invocând legile privind protecția datelor. La fel a procedat și Mariia Harnik, director al Departamentului pentru Cetățenie, Eliberarea Pașapoartelor și Înregistrare.

Adresele de contact din Ucraina, trecute în dosarele din România, nu au rezistat verificării. Cea a lui Rudenko aparține unei universități din Kiev, iar cea a lui Abdulazizov este un teren viran. Citațiile trimise de instanța din România la aceste adrese s-au întors necomunicate.

Documente care nu se leagă

Acțiunile în instanță introduse de autoritățile din Sectorul 6 al Capitalei arată că cei opt ruși care se prezentau drept ucraineni au făcut parte din aceeași schemă: certificatele lor de cetățenie nu erau autentice.

Dosarele indică o altă anomalie. Certificatele rusești de naștere au fost traduse și legalizate abia după ce certificatele de cetățenie ar fi fost emise. Într-o procedură reală, o astfel de succesiune ar fi imposibilă.

Certificatul de naștere rusesc al lui Abdulazizov nu este un original, ci un duplicat, emis la Moscova, în 2019, la 36 de ani de la nașterea sa, departe de satul cecen Mahketî, unde s-a născut. Documentul îl trece pe tatăl său drept găgăuz și pe mama sa drept moldoveancă, ceea ce contrazice biografia publică a tatălui, care, potrivit presei cecene, și-a petrecut și el copilăria în Mahketî și a trăit deportarea locuitorilor satului în RSS Kazahă, în 1944. În declarațiile publice, el a vorbit despre cecen drept „poporul meu”. Patronimul tatălui de pe certificat nu corespunde nici el celui real.

Certificatul românesc de cetățenie al lui Abdulazizov, datat 2023, s-a dovedit și el fals. Documentul invocă un ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), dar numele lui nu apare în acel ordin și, potrivit acțiunii în instanță, nici în alt ordin al ANC. Altfel spus, certificatul „există” pe hârtie, dar nicio decizie nu l-a aprobat.

Și geografia documentului este ciudată. Certificatul ar fi fost emis de Consulatul General al României de la Istanbul, unde Abdulazizov ar fi depus jurământul de credință față de România pe 7 iunie 2023. Ștampila rotundă aparține însă Ambasadei României de la Bratislava, aflată la aproximativ 1.200 de kilometri distanță. „Acest certificat de cetățenie nu poate fi considerat valid sau autentic”, concluzionează acțiunea autorităților din Sectorul 6.

Autoritățile române au ajuns la aceeași concluzie și în cazul lui Rudenko: niciun ordin al ANC nu a aprobat certificatul, nicio cerere nu a fost depusă, iar el nu a depus niciodată jurământul. Instanța a fost informată că documentul nu este nici valid, nici autentic și că Rudenko nu poate fi considerat cetățean român.

Mai multe certificate poartă semne similare, iar Istanbulul pare să fi fost adresa preferată a acestei „fabrici de cetățenii”. Aleksandr Efimov și Aleksei Bogaciov au chiar același număr de certificat, un alt indiciu de falsificare.

Certificatele false au fost folosite apoi pentru a obține certificate de naștere românești autentice, primele documente reale din dosarele celor opt. Ele au fost emise în 2023 și 2024, ceea ce sugerează că schema se afla atunci în plină desfășurare. Momentul coincide cu înăsprirea condițiilor de viză ale UE pentru cetățenii ruși. Uniunea suspendase deja acordul de facilitare a vizelor cu Rusia, iar mai multe state membre interziseseră intrarea majorității turiștilor ruși.

În afară de călătorii, pașaportul poate oferi și mai puțină atenție din partea autorităților la deschiderea de conturi bancare, înființarea de companii sau înregistrarea reședinței în alt stat UE. Potrivit Marei Dorofte, în multe cazuri „cealaltă cetățenie (rusă) nu poate fi verificată, dacă nu este declarată de persoană, în sistemul bancar sau în alte servicii financiare”.

Ce spun rușii despre actele lor românești

Dosarele nu spun dacă cei opt au obținut ceea ce părea să fie ținta finală, pașaportul românesc. Unii au confirmat însă telefonic pentru Kyiv Independent că l-au primit.

Șamil Musaev, proprietarul firmei VIP-Trans din Daghestan, a spus că și-a folosit pașaportul românesc de mai multe ori între 2023 și 2025 pentru a călători în UE. A declarat că a fost de trei sau patru ori în România, dar și în Spania și Franța, și că are o afacere de transport de mărfuri în România. Musaev a spus că nu știa de procesul care îi contestă actele și părea alarmat la gândul că nu și-ar mai putea folosi pașaportul. El a explicat că a obținut cetățenia română pentru că străbunica sa ar fi fost cetățeană română.

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Islam Gadjiev, tot din Daghestan, a spus că știe de procesul privind actele sale românești și că avocatul său se ocupă de caz. A adăugat doar că nu și-a folosit pașaportul românesc pentru a călători în UE, inclusiv în România.

Mairbek Abdulazizov a negat că ar avea cetățenie sau pașaport românesc, dar abia după ce a aflat că vorbește cu jurnaliști. Aleksei Bogaciov a refuzat să comenteze. Ceilalți patru nu au putut fi contactați telefonic și nu au răspuns solicitărilor trimise prin e-mail sau aplicații de mesagerie.

De la un notar din Chișinău la ghișeul din București

Un detaliu apare în toate cele opt cazuri: același notar din Republica Moldova, Carolina Hanganu. Ea a legalizat traducerile din rusă în română ale duplicatelor certificatelor de naștere rusești. La câteva săptămâni după legalizare, certificatele celor opt bărbați au fost transcrise în registrul stării civile din România.

Cum este posibil ca opt bărbați fără legătură între ei, dintr-o țară cu peste 140 de milioane de locuitori, să apeleze la același notar, și nu în Rusia, ci în Republica Moldova? Au venit la Chișinău din Cecenia, Daghestan, Moscova și Sankt Petersburg pentru a-și legaliza copiile certificatelor. Musaev și Gadjiev au spus că nu își amintesc numele ei, cum au aflat de serviciile ei sau cine i-a îndrumat.

Într-un răspuns scris pentru Cu Sens, partener în această investigație, Carolina Hanganu a spus că nu este autorizată să dea interviuri, invocând obligația notarului de a păstra secretul profesional.

Autoritățile române au semnalat și în trecut rețele transfrontaliere care falsifică documente pentru obținerea de pașapoarte românești, cu implicarea unor funcționari români și a unor persoane din Rusia, Ucraina și Republica Moldova.

Într-un dosar penal deschis la București în decembrie 2024, procurorii spun că falsificatori neidentificați au produs 89 de certificate de cetățenie false între 2022 și 2024, folosite apoi pentru a obține certificate de naștere și cărți de identitate românești. Familia lui Rudenko apare în dosar.

Potrivit documentelor procurorilor, obținute de Public Record și Follow the Money, parteneri în această investigație, unii funcționari români au consemnat în mod fals că solicitanții străini erau prezenți și că ar fi fost fotografiați personal.

Procurorii susțin că un intermediar român, Florea Covaci, s-a prezentat la ghișeele autorităților în numele a 50 de solicitanți ruși care nu se aflau în țară. El ar fi aranjat, contra unei sume, adrese în România la care străinii să își poată face înregistrarea și ar fi folosit un contact dintr-un serviciu de evidență pentru a căuta în baze de date cu acces restricționat. Covaci a fost pus sub acuzare în decembrie 2025 și a declarat procurorilor că se consideră nevinovat.

Într-un interviu pentru jurnaliști, el a confirmat că a completat cereri pentru clienți străini, a ridicat documentele pe baza unor procuri și a înregistrat zeci dintre ei la propria adresă și la mai multe adrese din București. A spus că a primit în schimb doar mici favoruri, precum medicamente, mâncare și bani pentru benzină. A negat că ar fi depus acte în lipsa solicitanților, că ar fi plătit funcționari sau că ar fi știut că vreun certificat de cetățenie era fals.

În septembrie și octombrie, procurorii au pus sub acuzare cel puțin 16 cetățeni ruși, pe care îi suspectează că au folosit certificate românești de cetățenie false pentru a obține acte oficiale. Unii dintre ei ar fi fost acuzați în lipsă, pentru că se află în afara României.

În ultimii doi ani, România a înăsprit controalele la eliberarea actelor de identitate. Pașapoartele aflate deja în circulație, chiar și cele revocate, pot fi totuși folosite pentru anumite operațiuni, precum deschiderea de conturi bancare în UE, spun experții.