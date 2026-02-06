Blocaj în dosarul lui Călin Georgescu privind propaganda legionară. Decizia, amânată din cauza dezacordului dintre judecători

Dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de promovarea ideilor legionare și fasciste rămâne în camera preliminară, după ce doi judecători ai Tribunalului București nu au reușit să se pună de acord dacă procesul poate începe pe fond sau trebuie retrimis la Parchet.

Doi judecători din completul Tribunalului București care are pe rol dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu nu au ajuns vineri la o soluție comună. Magistrații au avut opinii diferite cu privire la începerea judecății pe fond sau retrimiterea cauzei la Parchet pentru refacerea urmăririi penale.

Procesul se află în camera preliminară, iar pe 9 decembrie 2025, Judecătoria Sectorului 1 a decis că judecata pe fond poate începe, după ce a constatat că probele administrate de procurori sunt legale. Avocații lui Georgescu au contestat însă această hotărâre la Tribunalul București și au solicitat trimiterea dosarului la Parchetul General.

Un al treilea judecător va decide

În lipsa unui consens, instanța a dispus formarea unui complet de divergență, prin desemnarea unui al treilea judecător. Următorul termen a fost stabilit pentru luni, 9 februarie 2026.

„În baza art. 394 alin. 5 Cpp, constată ivită divergenţa urmând ca judecarea cauzei să se reia în complet de divergenţă. Stabileşte termen la data de 09.02.2026, ora 11:00”, se arată în decizia Tribunalului București, pronunțată în 6 februarie 2026, citată de Agerpres.

Acuzațiile Parchetului General

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025, sub control judiciar, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime contra umanității și crime de război, precum și de promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, acesta ar fi promovat în mod repetat idei legionare și fasciste, susținând necesitatea unui lider carismatic autoritar, glorificând trecutul istoric și promovând un ultranaționalism cu nucleu mitic creștin. Procurorii menționează și cultul mareșalului Ion Antonescu, condamnat pentru crime de război, inclusiv efectuarea salutului legionar în Piața Universității, la 2 octombrie 2021.

Anchetatorii susțin că Georgescu a urmărit „normalizarea și revitalizarea legionarismului” prin afirmații elogiative la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța.