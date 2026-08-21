Judecătorii amână, a patra oară, dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 al Capitalei au amânat, din nou, dosarul în care Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, este judecat pentru propagandă legionară. Noul termen a fost stabilit în octombrie.

„Faţă de cererea de amânare formulata de apărătorul ales al inculpatului, amână judecarea cauzei la data de 13.10.2026, ora 10.00”, transmite instanța, potrivit portal.just.

Este a patra amânare a dosarului. Primele trei au avut loc în 17 martie, 28 aprilie și 9 iunie. Ultima amânare a fost dispusă pe 19 august, la cererea avocatului fostului candidat.

În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii au precizat în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, susţin procurorii.

Amintim că mai este un dosar în care Călin Georgescu este judecat - cel în care este acuzat, alături de Horațiu Potra și mai mulți apropiați ai acestuia, de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.