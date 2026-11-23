BRD - Groupe Société Générale și Exim Banca Românească au pierdut, luni, 23 noiembrie, procesele prin care solicitau suspendarea executării amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței în dosarul ROBOR. Curtea de Apel București a respins cererile celor două instituții, potrivit Adevărul Financiar.

Încă două bănci pierd procesele prin care cereau suspendarea amenzilor Foto: arhivă

BRD a primit o amendă de 412,47 milioane de lei, iar Exim Banca Românească a fost sancționată cu 96,49 milioane de lei. Împreună, cele două sancțiuni însumează 508,96 milioane de lei, arată publicația citată.

Legalitatea amenzilor se judecă separat

Cererile urmăreau oprirea temporară a executării deciziilor Consiliului Concurenței până la soluționarea contestațiilor împotriva sancțiunilor. Respingerea suspendării nu reprezintă o hotărâre definitivă privind legalitatea amenzilor: aceasta este analizată în procese distincte, pe fond. Hotărârile privind suspendarea pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, precizează Adevărul Financiar.

Anterior, instanța respinsese solicitările de suspendare formulate de CEC Bank, BCR și UniCredit Bank. Astfel, cinci dintre cele zece bănci sancționate au pierdut până acum procesele de suspendare. Amenzile aplicate acestor cinci instituții totalizează aproximativ 1,85 miliarde de lei, potrivit aceleiași surse.

În total, Consiliul Concurenței a amendat zece instituții de credit cu aproximativ 3,73 miliarde de lei, în urma investigației privind participarea băncilor la stabilirea indicelui ROBOR. Toate cele zece bănci au contestat decizia autorității, relatează Adevărul Financiar.

Acuzațiile autorității și poziția băncilor

Potrivit concluziilor investigației, prezentate de publicația citată, băncile și-ar fi coordonat comportamentul prin schimburi de informații confidențiale și strategice, în special despre cotațiile transmise în procedura de fixing. Aceasta este etapa în care sunt colectate cotațiile folosite la calcularea ROBOR.

Băncile au respins acuzațiile și au susținut că au respectat regulile mecanismului de stabilire a ROBOR, inclusiv cerințele de transparență prevăzute de reglementările bancare, scrie Adevărul Financiar.

Decizia Consiliului Concurenței prevede și măsuri de conformare, nu doar sancțiuni financiare. Potrivit sursei citate, băncile trebuie să propună modificări ale modului în care transmit cotațiile utilizate la calcularea ROBOR, pentru eliminarea practicilor considerate anticoncurențiale de autoritate.