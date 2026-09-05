 Călin Georgescu a fost întâmpinat de susținători la Codăești, dar refuzat de o fabrică de mobilă și o biserică din Vaslui. Reacțiile oficialilor | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 5 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Călin Georgescu a fost întâmpinat de susținători la Codăești, dar refuzat de o fabrică de mobilă și o biserică din Vaslui. Reacțiile oficialilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost prezent, sâmbătă, 5 septembrie, în județul Vaslui, unde a vizitat o piață agroalimentară din comuna Codăești. 

Sursă video: Facebook/Vaslui TV

Monitorul de Vaslui scrie că fostul candidat a fost întâmpinat de susținători cu steaguri și pancarte cu imaginea sa, care au scandat „Călin Georgescu este președinte”, „Turul doi înapoi” și „Căline, Căline, poporul e cu tine”.

Acesta își anunțase vizita pe pagina oficială de Facebook, adăugând că alegerea localității Codăești nu este întâmplătoare.

„Sâmbătă, 5 septembrie, la ora 7:30, voi fi în piața agroalimentară din Codăești, județul Vaslui. Nu am ales întâmplător acest loc: Codăeștiul istoric poate să redevină târgul de aprovizionare al Moldovei.

Adevăratul patriotism se vede și în gesturi simple: când cumpărăm românește, întărim comunitățile locale și le dăm putere celor care hrănesc țara. Ținem în viață ceea ce ne ține în viață. Cu iubire de Dumnezeu și de aproapele nostru, prin muncă, omenie și grijă unii față de alții, ridicăm împreună România”, a transmis acesta.

Călin Georgescu, refuzat în câteva locații

În mediul online a circulat un program neoficial în care a fost anunțată și o oprire la statuia lui Ștefan cel Mare de la Băcăoani, la o biserică din comuna Lipovăț, la fabrica de mobilă Marcomovas SRL și că va participa la Târgul Meșterilor Populari din Parcul Copou, scrie Agerpres.

Patronul firmei Marcomovas susține că a fost șocat să afle că fostul candidat la președinția României urma să vină la firma sa și a transmis un comunicat prin care anunță că nu îl primește pe Călin Georgescu în fabrică.

„Colectivul Marcomovas nu este de acord cu vizita lui Georgescu în fabrică și nu înțelege de ce suntem noi prinși în acest program. Prin urmare, transmitem organizatorilor că salariații fabricii nu vor ca Georgescu să viziteze fabrica”, a transmis administratorul companiei Marcomovas Vaslui, Ion Marcu.

La rândul lor, oficialii Bisericii au precizat că nu sunt permise întâlniri politice în lăcașe de cult.

„Episcopia Hușilor nu a primit nicio solicitare, nu a aprobat și nu va aproba niciodată organizarea niciunui eveniment sau întâlnire cu caracter politic, asociat unor persoane sau formațiuni politice, în cadrul lăcașurilor de cult din Parohia Lipovăț, ca de altfel în nicio biserică sau mănăstire din eparhie.

Biserica și întreg ansamblul parohial este un spațiu consacrat exclusiv activităților liturgice, cultural-misionare și, prin extensie, social-filantropice. Orice alt tip de întâlnire sau eveniment, care nu se înscrie în acest specific, nu poate fi organizat în interiorul ansamblului parohial”, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Hușilor, Cosmin Gubernat.

Episcopia Hușilor spune că credința și politica nu trebuie amestecate în biserică, iar filmările sau fotografiile în lăcașurile de cult sunt permise doar cu acordul Centrului Eparhial. Episcopia precizează că nu a acordat și nu va acorda un astfel de acord în cazul respectiv.

Călin Georgescu merge des în ultima perioadă în județe, pentru întâlniri cu producători locali.

Sâmbătă, 29 august, a participat la târgul producătorilor locali din Cisnădie, județul Sibiu, unde a făcut o nouă baie de mulțime și a susținut un discurs maraton despre reducerea rolului intermediarilor și promovarea consumului de produse autohtone.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
25 de ani de la 11 septembrie: Cum a pierdut America controlul și de ce lumea nu mai privește SUA ca lider absolut
digi24.ro
image
Reacția fermă a lui Trump despre posibilitatea ca Putin să atace NATO. Ce le-a transmis liderul american aliaților
stirileprotv.ro
image
Dan Turturică, fostul șef al TVR, vrea să obțină o mică avere de la Televiziunea Română. Detalii în exclusivitate din dosarul deschis în instanță
gandul.ro
image
Vremea o ia razna în weekend: caniculă, apoi vijelii și vânt puternic
mediafax.ro
image
Dinamo – FCSB, echipele de start. Ce s-a decis cu Korenica și Crețu și cum vor arăta „câinii”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Rusia atacă Europa cu sabotaje în spirală. Campania din august, una dintre cele mai agresive: țintele luate în vizor și care sunt riscurile. „NATO va fi nevoită să reacționeze”
libertatea.ro
image
Exercițiu de război: Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă lovește un depozit de combustibil din România. Cum vor reacționa SUA?
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
Decizia luată de Rinat Akhmetov, după ce Alexandra Pascal și-a pierdut un picior în urma unui atac cu rachete rusești
digisport.ro
image
Motivul pentru care Irina Rimes renunță la „Vocea României”. „Vreau să plec frumos”
click.ro
image
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
antena3.ro
image
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
zf.ro
image
Momentul când un copil este găsit pe banda 1 a unui bulevard circulat. Scuterist: "Mama stătea pe TikTok"
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
cancan.ro
image
Când se plătesc pensiile, alocațiile, indeminzațiile, ajutorul de incluziune în septembrie? Lista completă
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
prosport.ro
image
Când nu poți sau nu trebuie să scoţi bani de la bancomat. Detaliul pe care orice român ar trebui să îl ştie
playtech.ro
image
Primăria București, anunț oficial! Când joacă FCSB primul meci pe Arena Națională și cât scoate Gigi Becali din buzunar
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
Gigi Becali, nemilos după lovitura primită de fiica sa în instanță
digisport.ro
image
Sfântul Zaharia, prăznuit pe 5 septembrie. Cine își sărbătorește onomastica
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul din Craiova al regretatului Petrică Mîțu Stoian. A fost casa visurilor lui. Are 8 camere, cramă, grădină și adevărate colecții de artă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Surprize pentru fiecare zodie. Horoscopul weekendului 5-6 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
„Câți bani să-i dau lunar și gata?”. O mamă caută bugetul ideal pentru fiul ei, student la Medicină în București
click.ro
image
Unde a fost Andreea Marin în vacanță: „Cea mai bună decizie!”
click.ro
image
Un tânăr de 18 ani a rămas fără BMW. Motivul pentru care Curtea de Apel Cluj i-a confiscat mașina
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Regina Mary de Modena profimedia 0986621836 jpg
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta
okmagazine.ro
Ghețăriile de la Castelul Mikó
Cum păstrau aristocrații din Covasna alimentele și băuturile la rece, pe vremea când frigiderul încă nu exista?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Vârsta nu contează când ești îndrăgostit”. Iubitul de 22 de ani al fiicei lui Brigitte Macron, dezvăluiri despre relația cu partenera de 42 de ani
image
„Câți bani să-i dau lunar și gata?”. O mamă caută bugetul ideal pentru fiul ei, student la Medicină în București

OK! Magazine

image
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta