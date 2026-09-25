 Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, închis temporar pentru toate mașinile. Când se aplică restricția | adevarul.ro
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Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, închis temporar pentru toate mașinile. Când se aplică restricția

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Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi întreruptă temporar pentru toate categoriile de autovehicule, duminică, 27 septembrie 2026, în intervalul 11:00–12:00. Măsura a fost anunțată de autoritățile bulgare, pentru desfășurarea celei de-a IX-a ediții a Crosului Internațional „Alergarea Spiritului Liber Ruse–Giurgiu” (Free Spirit Run Ruse–Giurgiu).

Restricții pe Podul Prieteniei
Restricții pe Podul Prieteniei Foto: Poliția de Frontieră

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a informat că notificarea privind restricționarea traficului a fost transmisă de autoritățile bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu.

Potrivit informațiilor transmise, competiția sportivă se va desfășura duminică, în intervalul orar 11:00–13:00, și va reuni aproximativ 450 de participanți.

Sportivii înscriși în competiție vor traversa Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse în cadrul cursei, motiv pentru care traficul rutier va fi oprit temporar pentru toate categoriile de autovehicule.

Traficul va fi gestionat de autoritățile române și bulgare

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cooperare cu autoritățile competente din România și Bulgaria, va dispune măsurile necesare pentru gestionarea traficului în zona de frontieră pe perioada desfășurării evenimentului.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să își planifice din timp deplasările, ținând cont de restricția temporară de pe Podul Prieteniei.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și ale celorlalte autorități aflate în teren.

Restricția este programată pentru intervalul 11:00–12:00, în data de 27 septembrie 2026.

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