Breșă de securitate pe site-ul Guvernului, la doar o zi de la lansare. CNP-uri, numere de telefon și adrese ale unor persoane, publicate online

La doar o zi de la lansare, noua platformă a Guvernului, guvernanta.gov.ro, se confruntă cu o problemă privind protecția datelor. În documentele publicate online au fost identificate CNP-uri, numere de telefon și adrese. Executivul anunță că verifică situația și că restricționează accesul acolo unde este necesar.

Breșă de securitae pe site-ul Guvernului Foto: arhivă, adevărul

Situația semnalată vizează documente disponibile pe noua platformă, în care apar date cu caracter personal ale unor persoane din conducerea unor instituții.

Guvernul a anunțat că a luat act de situație și că a dispus imediat o nouă verificare a documentelor publicate pe platformă.

„Am luat act de situația semnalată și a fost dispusă imediat o nouă verificare a documentelor publicate pe platformă. Documentele provin din surse publice, unele dintre ele fiind deja publicate pe site-uri, sau au fost transmise de companiile vizate”, precizează Guvernul.

În perioada în care sunt făcute verificările, accesul public la anumite documente va fi restricționat.

Foto: captură site

„Pe perioada verificărilor, acolo unde este necesar, accesul public este restricționat până la finalizarea acestora. În paralel, este verificat din nou întregul proces de preluare și publicare a documentelor, pentru a ne asigura de respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal”, se arată în comunicarea Guvernului.

Executivul nu a oferit, deocamdată, informații suplimentare privind numărul documentelor în care au fost identificate date personale sau despre modul în care acestea au ajuns să fie publicate în forma respectivă.

„Vom comunica informații suplimentare după finalizarea verificărilor”, a mai transmis Guvernul.