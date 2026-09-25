Nopţi printre vrăjitori. Primul hotel Harry Potter din lume se deschide într-o ţară din Europa

Primul hotel tematic dedicat oficial universului Harry Potter este programat să se deschidă în 2026, în Germania. Hotelul va fi construit în cadrul unui proiect mai amplu, care include şi primul ţinut LEGO Harry Potter din lume.

Harry Potter a inspirat un intreg ţinut, nu doar figurine lego. Foto: Legoland

Hotelul va avea camere inspirate de cele patru case de la Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff şi Ravenclaw. Decorul va combina elemente asociate acestora cu stilul LEGO, iar cazarea va fi integrată în noua zonă dedicată francizei.

Proiectul este rezultatul colaborării dintre Merlin Entertainments şi Warner Bros. Discovery Global Experiences. Anunţul publicat de site-ul oficial Harry Potter precizează că noua zonă LEGO va include personaje şi locuri din seria Harry Potter, alături de noi aventuri concepute pentru această zonă.

LEGOLAND Deutschland anunţă că proiectul este în dezvoltare şi nu precizează ziua inaugurării. Nici rezervările pentru hotel nu au fost deschise. Site-ul oficial al parcului precizează doar că primul spaţiu de cazare Harry Potter şi primul ţinut LEGO Harry Potter sunt în pregătire şi că ar urma să fie deschise în 2026.

În mod normal, programul regulat al parcului este între 28 martie şi 8 noiembrie, astfel că, dacă hotelul va fi inaugurat în 2026, lucrul acesta ar trebui să se întâmple cât de curând.

Prima zonă LEGO Harry Potter din lume

Fiecare dintre cele patru spaţii de cazare va avea elemente decorative inspirate casele de vrăjitori Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff sau Ravenclaw, însă proiectul combină tema Harry Potter cu designul LEGO, astfel încât decorul hotelului să se potrivească noii zone din parc.

Nu au fost anunţate încă toate detaliile despre camere, facilităţi, tarife sau activităţile pregătite pentru oaspeţi.

Hotelul va face parte din prima zonă LEGO Harry Potter din lume. În aceasta, Hogwarts şi alte elemente din lumea vrăjitorilor vor fi transpuse în decoruri realizate din piese LEGO.

Colaborarea dintre LEGO şi Harry Potter datează din 2001, când au fost lansate primele produse LEGO inspirate de franciză. De atunci, compania a adăugat în colecţie noi seturi bazate pe personaje, clădiri şi obiecte din seria Harry Potter.

Hotelul va fi amplasat la LEGOLAND Deutschland Resort din Günzburg, în landul Bavaria, în sudul Germaniei. Oraşul se află între München şi Stuttgart, în apropierea autostrăzii A8.

În parc există deja mai multe variante de cazare pentru familii, printre care camere şi unităţi tematice inspirate de LEGO, NINJAGO, piraţi şi cavaleri.