 Politehnica București confirmă ancheta de etică în cazul lui Călin Georgescu. Suspendarea din funcție împiedică verdictul | adevarul.ro
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Politehnica București confirmă ancheta de etică în cazul lui Călin Georgescu. Suspendarea din funcție împiedică verdictul

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Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București confirmă că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este vizat de o cercetare a Comisiei de Etică Universitară, în urma unei sesizări depuse în decembrie 2024. Ancheta nu poate fi însă finalizată, întrucât Georgescu și-a suspendat contractul de muncă și nu mai desfășoară activitate didactică.

Georgescu și-a suspendat activitatea didactică în noiembrie 2024
Georgescu și-a suspendat activitatea didactică în noiembrie 2024 Foto: FOTO INQUAM Photos Octav Ganea

Potrivit unui răspuns transmis News.ro de rectorul Politehnicii București, Mihnea Costoiu, sesizarea a fost înregistrată pe 5 decembrie 2024, la scurt timp după ce Georgescu câștigase primul tur al alegerilor prezidențiale.

Reclamația, formulată de un cadru didactic, vizează atât declarațiile publice ale acestuia, cât și aspecte legate de activitatea sa profesională, potrivit sursei citate.

Conducerea universității explică faptul că procedura disciplinară nu poate avansa pe fondul cauzei deoarece, la momentul sesizării, contractul individual de muncă al lui Călin Georgescu era deja suspendat. Ulterior, suspendarea a fost prelungită până la finalul anului universitar 2025-2026.

Potrivit rectorului, desfășurarea unei anchete de etică presupune respectarea dreptului la apărare și parcurgerea unor etape procedurale care implică participarea persoanei cercetate. În aceste condiții, Comisia de Etică nu poate adopta o hotărâre finală cât timp raporturile de muncă dintre universitate și cadrul didactic sunt suspendate.

„Pe durata suspendării contractului individual de muncă, CEU nu poate continua cercetarea pe fond și nu poate adopta o hotărâre finală”, a transmis instituția.

Călin Georgescu activează în mediul universitar de la Pitești din 2021, inițial ca profesor asociat plătit cu ora. Un an mai târziu a ocupat postul de lector universitar în cadrul Departamentului de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate, după un concurs la care a fost singurul candidat.

Georgescu și-a suspendat activitatea didactică în noiembrie 2024, imediat după intrarea în cursa prezidențială, și a rămas în această situație până în prezent. Reprezentanții Universității din Pitești au precizat că, pe durata suspendării, Georgescu nu a beneficiat de drepturile salariale aferente funcției de lector.

Dosarul apare în raportul Comisiei de Etică

Cazul figurează și în raportul anual al Comisiei de Etică Universitară a Politehnicii București, sub forma unui dosar anonimizat. Documentul menționează o sesizare prin care un cadru didactic solicita analizarea comportamentului, declarațiilor și acțiunilor unui alt profesor, considerate incompatibile cu normele de etică universitară și asociate unor poziții extremiste și antidemocratice.

Potrivit universității, procedura va putea fi reluată și finalizată doar după încetarea suspendării contractului de muncă al lui Călin Georgescu și cu respectarea prevederilor legale privind cercetarea disciplinară.

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