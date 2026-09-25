 Astrologia medicală și Feng Shui, vizate de Ministerul Sănătății. Proiectul care stabilește noi reguli pentru medicina alternativă | adevarul.ro
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Astrologia medicală și Feng Shui, vizate de Ministerul Sănătății. Proiectul care stabilește noi reguli pentru medicina alternativă

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Astrologia medicală, Feng Shui și terapia holografică se regăsesc într-un proiect de norme prin care Ministerul Sănătății vrea să stabilească mai clar cum pot fi desfășurate activitățile de medicină complementară și alternativă. Documentul a fost pus vineri în consultare publică și prevede reguli privind autorizarea practicienilor, funcționarea cabinetelor, formarea profesională, evidența și controlul activităților.

Pacientă într-un salon
Pacientă într-un salon Foto: arhivă, adevărul

Ministerul Sănătății a elaborat proiectul de ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 118/2007 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară și alternativă.

Reprezentanții ministerului spun că elaborarea normelor a fost un demers complex, deoarece legea include practici foarte diferite, de la homeopatie până la astrologie medicală, Feng Shui, terapie holografică, T.BI GU și tratamente cu lumină naturală și artificială.

„Elaborarea acestor norme a fost un demers complex, a presupus o analiză atentă a unui domeniu deosebit de larg și divers, având în vedere că Legea nr. 118/2007 include practici foarte diferite, de la homeopatie până la astrologie medicală, Feng Shui, terapie holografică, T.BI GU, tratamente cu lumină naturală și artificială etc., ceea ce face necesară o delimitare clară a condițiilor în care acestea pot fi exercitate și a responsabilităților celor implicați”, precizează Ministerul Sănătății, potrivit Agerpres.

Ce prevede proiectul

Proiectul stabilește condițiile privind autorizarea practicienilor, funcționarea cabinetelor, formarea profesională, evidența și controlul activităților.

Sunt prevăzute, de asemenea, reguli referitoare la informarea și consimțământul persoanelor care apelează la astfel de servicii.

Ministerul Sănătății susține că urmărește instituirea unui cadru unitar, clar și predictibil, care să permită desfășurarea activităților în condiții de siguranță, trasabilitate și control administrativ.

În același timp, sunt stabilite responsabilitățile Ministerului Sănătății, ale direcțiilor de sănătate publică, ale Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate și ale structurilor profesionale relevante.

Proiectul reglementează și procedurile privind autorizarea, evidența, formarea profesională și controlul activităților.

Ce medicamente și produse pot fi utilizate

Ministerul Sănătății spune că a optat pentru o abordare etapizată. Într-o primă etapă sunt reglementate aspectele referitoare la utilizarea medicamentelor homeopate autorizate, a suplimentelor alimentare și a dispozitivelor medicale, cu respectarea legislației specifice.

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Instituția subliniază însă că stabilirea unor reguli administrative pentru aceste activități nu înseamnă că practicile de medicină complementară și alternativă sunt validate din punct de vedere medical sau științific.

„Ministerul Sănătății a optat pentru o abordare etapizată, concentrată și, într-o primă etapă, a reglementat aspectele referitoare la utilizarea medicamentelor homeopate autorizate, a suplimentelor alimentare și a dispozitivelor medicale, cu respectarea legislației specifice. Reglementarea administrativă a domeniului nu reprezintă o validare medicală sau științifică a eficacității practicilor de medicină complementară/alternativă”, precizează ministerul.

Practicienii nu vor putea recomanda întreruperea tratamentelor

O parte importantă a proiectului vizează protecția persoanelor care apelează la astfel de servicii.

Potrivit Ministerului Sănătății, sunt prevăzute reguli privind consimțământul informat, dreptul la informare asupra naturii, limitelor și riscurilor terapiei, protecția datelor cu caracter personal și respectarea limitelor de competență profesională.

Practicienii nu vor putea garanta rezultate terapeutice și nu vor putea recomanda întreruperea sau înlocuirea tratamentelor medicale prescrise.

„Protecția beneficiarilor reprezintă o prioritate a proiectului. Sunt prevăzute reguli privind consimțământul informat, dreptul la informare asupra naturii, limitelor și riscurilor terapiei, protecția datelor cu caracter personal și respectarea limitelor de competență profesională. Practicienii nu pot garanta rezultate terapeutice și nu pot recomanda întreruperea sau înlocuirea tratamentelor medicale prescrise”, menționează Ministerul Sănătății.

Elaborarea proiectului de ordin răspunde și unei obligații stabilite de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ministerul Sănătății precizează că, prin Decizia civilă nr. 1249 din 6 martie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a obligat instituția să adopte normele metodologice prevăzute de Legea nr. 118/2007.

În urma consultărilor cu instituțiile și organizațiile profesionale relevante, ministerul a constatat însă că o parte dintre aspectele prevăzute de lege depășesc ceea ce poate fi reglementat prin norme metodologice.

Ministerul pregătește și modificarea legii

Ministerul Sănătății are în vedere actualizarea și clarificarea Legii nr. 118/2007, astfel încât aceasta să răspundă realităților actuale și să delimiteze mai clar practicile și responsabilitățile din domeniu.

Un proiect legislativ de modificare a legii este deja finalizat și ar urma să fie promovat după constituirea unui Guvern cu puteri depline, în condițiile legii.

„Un proiect legislativ de modificare a Legii nr. 118/2007 este finalizat și va putea fi promovat după constituirea unui Guvern cu puteri depline, în condițiile legii”, se arată în comunicatul Ministerului Sănătății.

Proiectul de ordin poate fi consultat începând de vineri pe site-ul Ministerului Sănătății, în secțiunea „Transparență decizională”.

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