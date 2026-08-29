Călin Georgescu, discurs cu accente mistice la Cisnădie: „Țăranul român vorbește cu Dumnezeu. Prețul pâinii este o insultă adusă palmelor bătătorite”

Călin Georgescu a participat sâmbătă, 29 august, la târgul producătorilor locali din Cisnădie, județul Sibiu, unde a făcut o nouă baie de mulțime și a susținut un discurs maraton despre reducerea rolului intermediarilor și promovarea consumului de produse autohtone.

Fostul candidat la prezidențiale a fost întâmpinat cu urale:

„Călin Georgescu, președinte! Călin Georgescu, președinte!”, strigat mulțimea venită în număr mare să-l asculte.

După o serie de truisme aplaudate de cei prezenți, Georgescu a criticat situațiile în care produsele agricole ajung să fie irosite.

„Noi îi cerem lui Dumnezeu pâinea cea de toate zilele.... Câteodată, când suntem supărați, aruncăm roadele pământului sau le lăsăm să putrezească, în loc să le deschidem drum de la producător la masa românului. Și în tot acest timp, vedeți, românul plătește scump la raft, iar profitul pleacă din țară”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a continuat să-l invoce pe Dumnezeu și s-a erijat în apărătorul agricultorilor, pe care i-a descris drept fundamentul economiei locale și al comunităților rurale și a insistat asupra necesității cumpărării directe de la producători, criticând sistemul dominat de intermediari.

„​Nu uitați, prin roadele pământului, țăranul român vorbește cu Dumnezeu. Dar când piața devine moșia samsarului sau intermediarului, atunci prețul pâinii ajunge să fie o insultă adusă palmelor bătătorite”, a spus Georgescu, arătând mulțimii mâinile unui producător local:

„Astea-s palme bătătorite. Uitați aici, palmă bătătorită!”

A prezentat apoi modelul târgului din Cisnădie drept un exemplu care ar putea fi extins la nivel național. Potrivit lui, relația directă dintre producător și consumator aduce beneficii atât fermierilor, cât și cumpărătorilor.

„Producătorul câștigă, familia cumpără ieftin, gustos și sănătos, banul rămâne în România și hrănește economia românească, comunitatea se întărește”, a declarat el.

„Să știți că nu rămânem doar fără ciobani, pierdem o parte din țară”

Fostul candidat la prezidențiale a propus de la tribuna improvizată ca statul să cumpere direct produse de la fermierii români pentru școli, spitale, cămine de bătrâni și cantine publice, argumentând, ca și la precedentele băi de mulțime, că fondurile publice ar trebui folosite pentru dezvoltarea agriculturii autohtone și a satului românesc, apoi a continuat în același stil.

Călin Georgescu, la târgul de la Cisnădie Foto: FB Laur Constantin

„Atunci când exportul de miei și de oi vii este blocat, să știți că nu rămânem doar fără ciobani, pierdem o parte din țară, nu pierdem doar oile și asta este istoria noastră milenară. Asta avem de salvat, istoria noastră milenară, Miorița, Curtea de Argeș, Baltagul”, a mai spus Georgescu.