Siegfried Mureșan dezvăluie ce urmează după întâlnirea cu Nicușor Dan: „Până la finalul zilei vom anunța întreg Cabinetul de miniștri”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat vineri, 25 septembrie, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni, că întregul Cabinet de miniștri va fi anunțat până la finalul zilei. PNL, USR și UDMR urmează să își valideze în cursul după-amiezii propriile nominalizări pentru funcțiile de ministru.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„În cursul acestei după-amieze, cele trei partide - PNL, USR şi UDMR- îşi vor valida miniştrii în organele statutare şi până la finalul zilei vom anunţa întreg Cabinetul de miniştri”, a declarat Siegfried Mureșan, vineri, la Europa FM, potrivit Agerpres.

Premierul desemnat a precizat că viitorul Guvern va avea trei vicepremieri, câte unul din partea fiecărui partid care susține Executivul, iar fiecare vicepremier va avea și un portofoliu ministerial.

„Au fost mai mulţi până acum, i-am redus la trei, unul din partea PNL, unul din partea USR şi unul din partea UDMR şi fiecare va avea portofoliu. Nu vor mai fi vicepremieri care să nu facă nimic, care să ia doar ordine de la partide, fiecare vicepremier va conduce un minister şi va avea de lucru”, a explicat Mureșan.

Întrebat dacă premierul interimar Ilie Bolojan va fi unul dintre cei trei vicepremieri, Siegfried Mureșan nu a confirmat și nici nu a infirmat.

„Am spus că nu confirm, dar nici nu infirm”, a declarat acesta.

Mureșan a spus însă că apreciază activitatea lui Ilie Bolojan și că este convins că acesta va mai avea contribuții importante în următorii ani, indiferent de funcția pe care o va ocupa.

„Despre domnul Bolojan vă pot spune că apreciez mult lucrurile bune pe care le-a făcut în România, le vedem cu toţii la Oradea, la Bihor şi le-am văzut şi în Guvernul României. Sunt convins că va mai face multe lucruri bune pentru România în următorii ani, indiferent de poziţia pe care o ocupă în statul român”, a mai declarat premierul desemnat.

Ce a discutat Siegfried Mureșan cu Nicușor Dan

Siegfried Mureșan a declarat că, în cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, i-a prezentat președintelui Nicușor Dan programul de guvernare pe care urmează să îl depună, împreună cu lista Cabinetului, la Parlament.

„Am avut o întâlnire cu preşedintele României, întâlnire pe care o agreasem încă de la momentul desemnării să o avem şi i-am prezentat preşedintelui programul de guvernare şi acesta a fost obiectivul întâlnirii şi cred că obiectivul a fost îndeplinit. I-am prezentat preşedintelui în detaliu programul de guvernare şi acum pentru mine următorii paşi sunt să finalizăm structura guvernului şi cele trei partide care susţin guvernul să-şi nominalizeze miniştri”, a spus el.

Mureșan a spus că responsabilitatea pentru obținerea majorității parlamentare îi revine lui și partidelor care îl susțin.

„Eu sunt un om politic pe propriile mele picioare şi este obligaţia mea ca alături de cele trei partide care mă susţin să găsim majoritatea parlamentară. Nu cer niciodată ajutor altor oameni politici, preşedintele îşi are rolul constituţional în acest proces, m-a desemnat şi acum este obligaţia mea vin cu programul şi cu Cabinetul în faţa Parlamentului”, a precizat Siegfried Mureșan.

Întrebat dacă Nicușor Dan i-a promis sprijin pentru obținerea voturilor necesare învestirii, premierul desemnat a invocat respectul față de instituțiile statului.

„Cred că trebuie să avem respect faţă de instituţii şi de aceea nu ar fi frumos faţă de preşedintele României să vorbesc eu în numele domniei sale”, a afirmat Mureșan.

„Adevărul” a aflat pe surse componența Guvernului Mureșan, din care vor face parte PNL, USR, UDMR, dar și miniștri independenți.

Componența Guvernului Mureșan

1. Ministerul Afacerilor Interne - Mircea Abrudean (PNL) și VICEPREMIER

2. Ministerul Mediului - Diana Buzoianu (USR)

3. Ministerul Transporturilor - Cătălin Drulă (USR)

4. Ministerul Apărării - Radu Miruță (USR) și VICEPREMIER

5. Ministerul Afacerilor Externe - Oana Țoiu (USR)

6. Ministerul Economiei - Irineu Darău (USR)

7. Ministerul Justiției - Andreea Chiș, fostă judecătoare (independent)

8. Ministerul Educației - Mihai Dimian / Ștefan Pălărie (USR)

9. Ministerul Finanțelor - Alexandru Nazare / Gabriela Horga (PNL)

10. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Dragoș Pîslaru (PNL)

11. Ministerul Sănătății - Oana Gheorghiu (PNL)

12. Ministerul Energiei - Sebastian Burduja (PNL)

13. Ministerul Muncii - Raluca Turcan (PNL)

14. Ministerul Dezvoltării - Cseke Atilla (UDMR)

15. Ministerul Culturii - Lorand Turos (UDMR)

16. Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna (UDMR) și VICEPREMIER

17. SGG - Dan Reșitnec (USR)